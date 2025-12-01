Khách đi xe ôm công nghệ tử vong sau tai nạn ở TPHCM

Khoảng 16h ngày 1/12, xe tải chở rác chạy trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, TPHCM) hướng về cầu Phú Mỹ.

Khi đến trước địa chỉ 530 Huỳnh Tấn Phát, phương tiện này xảy ra va chạm liên hoàn với một xe máy và ô tô chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Huỳnh Tấn Phát (Ảnh: M.T.).

Xe máy do tài xế xe ôm công nghệ điều khiển, chở theo một nữ hành khách. Vụ tai nạn khiến vị khách ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát ùn ứ nghiêm trọng. Cơ quan chức năng phường Phú Thuận cùng các đơn vị liên quan đã có mặt để xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân.