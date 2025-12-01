Đề nghị chuyển công an điều tra sai phạm tại dự án nhà ở xã hội Lâm Đồng

Ngày 1/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận thanh tra đối với Dự án Khu nhà ở xã hội phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) do Công ty TNHH MTV ESG Vietland (gọi tắt Công ty Vietland) làm chủ đầu tư.

Thanh tra Lâm Đồng xác định, quá trình triển khai dự án Công ty Vietland để xảy ra nhiều hạn chế, khuyết điểm, vi phạm kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua nhà, trật tự quản lý Nhà nước về đầu tư, xây dựng.

Một góc Dự án nhà ở xã hội phường Nghĩa Tân (Ảnh: Đức Lập).

Trong đó, Công ty Vietland đã thi công, xây dựng công trình nhà ở liền kề không đúng với giấy phép, xây dựng vượt 542,58m2 diện tích xây dựng và 4.720m2 diện tích sàn, làm thay đổi công năng sử dụng tại tầng tum và tầng 1, vi phạm quy định tại Luật Xây dựng năm 2014.

Công ty Vietland không thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ dự án; thực hiện huy động vốn 96 tỷ đồng từ 106 cá nhân thông qua các hợp đồng mua bán, đặt chỗ, đầu tư không đúng quy định, không đúng đối tượng; không ban hành quyết định phê duyệt giá bán nhà ở xã hội sau khi có kết quả thẩm định của Sở Xây dựng.

Thanh tra Lâm Đồng chỉ ra rằng, thực tế, Công ty Vietland đã giao nhà ở xã hội cho các đối tượng mua bán, sử dụng khi công trình chưa được nghiệm thu hoàn thành, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa hoàn thành, chưa đảm bảo kết nối; không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả về việc buộc thu hồi nhà đã bán trái quy định.

Công ty Vietland được xác định vi phạm về tài chính, kế toán, hóa đơn khi lập và xác nhận hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành không đúng với thực tế, tổng giá trị nghiệm thu khống lên đến hơn 96 tỷ đồng; không cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu.

Một số căn nhà được đưa vào sử dụng (Ảnh: Đức Lập).

Thanh tra Lâm Đồng xác định, trách nhiệm đối với các vi phạm nêu trên thuộc về Công ty Vietland và người đại diện pháp luật của công ty qua các thời kỳ. Các đơn vị liên đới gồm Công ty Cổ phần đầu tư Địa Thiên Thái Gia Lai, Công ty TNHH MTV Hoàn Tân Đắk Nông về phát hành hóa đơn không hợp pháp, xác nhận hồ sơ nghiệm thu khống.

Thanh tra Lâm Đồng xác định Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông (cũ) có trách nhiệm vì buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm tại Công ty Vietland.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát lại các hành vi vi phạm của chủ đầu tư; thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; kiểm điểm, xử lý các tập thể, cá nhân liên quan.

Thanh tra Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao đơn vị này chuyển thông tin đến Công an tỉnh Lâm Đồng để xác minh, xử lý theo quy định đối với 2 nội dung có dấu hiệu tội phạm: Công ty Vietland bán nhà ở xã hội, huy động vốn 96 tỷ đồng, trong đó nhiều đối tượng không đủ điều kiện; Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Địa Thái Gia Lai, Công ty Vietland sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu khối lượng khống, làm căn cứ giải ngân vốn vay tín dụng ngân hàng.