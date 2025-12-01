Cần Thơ lần đầu tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước quy mô lớn

Chiều 1/12, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 1/1/2026 tại Công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều), Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế) và các khu vực lân cận.

Với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, điểm nhấn đặc sắc của lễ hội là chương trình khai mạc mở đầu bằng diễu hành trên sông diễn ra tối 26/12 tại khu vực Cầu đi bộ và Công viên Bến Ninh Kiều.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Nguyễn Thị Ngọc Điệp - phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: CTV).

Tại đây, những đoàn ghe thuyền được trang trí rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau trên dòng sông Hậu, hòa cùng âm điệu đờn ca tài tử vang vọng giữa không gian bến nước, con thuyền; xen lẫn các tiết mục múa đường phố, múa lân sư rồng sôi động trên các tuyến đường trung tâm thành phố, mang đến bầu không khí náo nhiệt, tươi vui, đậm đà bản sắc miền Tây sông nước.

Trong đêm khai mạc, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn drone (phương tiện bay không người lái) kết hợp pháo hoa nghệ thuật, hòa quyện giữa âm thanh, ánh sáng và sắc màu văn hóa dân gian.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao và trải nghiệm được tổ chức, tạo nên không gian lễ hội rộn ràng, hấp dẫn du khách. Đặc biệt, lần đầu tiên, Cần Thơ tổ chức đua thuyền buồm trên sông Hậu tại lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Nguyễn Thị Ngọc Điệp - cho biết, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức, nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.

Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc gìn giữ môi trường sinh thái sông nước, khuyến khích phát triển du lịch bền vững; kết nối du lịch đường sông giữa TP Cần Thơ với TPHCM, các tỉnh ĐBSCL và các quốc gia dọc sông Mekong.