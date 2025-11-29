TPHCM ứng phó với áp thấp nhiệt đới kỳ lạ, chưa từng có trong lịch sử

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trưa 29/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,1 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới kỳ lạ này.

Áp thấp nhiệt đới ở khu vực Nam Biển Đông (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Đồng thời, UBND các phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Đài Thông tin duyên hải thành phố thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp.

Các đơn vị tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện (bao gồm cả tàu du lịch) hoạt động trên biển, ven biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nắm chắc vị trí, tọa độ các tàu cá đang hoạt động đánh bắt xa bờ, số lượng thuyền viên, tình trạng của tàu thuộc phạm vi quản lý, nhất là tàu cá đang đánh bắt trong khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho tàu di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn.

Đồng thời, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới này bắt nguồn từ cơn bão Senyar trước đó, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc của Thái Bình Dương.

Cụ thể, bão Senyar là một cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca. Đây là cơn bão thứ hai từng ghi nhận tại khu vực này (sau bão Vamei năm 2001).

Bão Senyar bắt đầu hình thành từ một vùng áp thấp ngày 22/11, mạnh dần lên thành bão và đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) đêm 26/11, sau đó suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia.

Dù không phải bão rất mạnh về gió, Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Trong quá khứ, từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng.