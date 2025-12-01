Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng

Công nghệ mổ giảm đau, xử lý u xơ tử cung lớn gọn gàng trong 2 giờ

Hải Yến
Hải Yến

(Dân trí) - U xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ tuổi sinh sản. Việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên (Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) chia sẻ, ê-kíp của ông vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc tách khối u xơ tử cung gần 20cm cho một bệnh nhân nữ, chỉ qua các đường rạch nhỏ 3-4mm.

Ca mổ kéo dài 2 tiếng, bệnh nhân phục hồi nhanh, hạn chế đau và gần như không để lại sẹo.

Theo bác sĩ Xuyên, u xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi từ 30-50. Việc điều trị có thể theo dõi, dùng thuốc hoặc can thiệp bằng các phương pháp hiện đại như nút mạch, mổ nội soi hoặc cắt tử cung - tùy theo kích thước u và nhu cầu sinh sản.

Người bệnh cần được thăm khám và tư vấn kỹ để lựa chọn phương án điều trị phù hợp, tránh biến chứng về sau.

Công nghệ mổ như “thêu chỉ”, xử lý u lớn gọn gàng trong 2h (Video: Hải Yến).