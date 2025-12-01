Công nghệ mổ giảm đau, xử lý u xơ tử cung lớn gọn gàng trong 2 giờ

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên (Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) chia sẻ, ê-kíp của ông vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc tách khối u xơ tử cung gần 20cm cho một bệnh nhân nữ, chỉ qua các đường rạch nhỏ 3-4mm.

Ca mổ kéo dài 2 tiếng, bệnh nhân phục hồi nhanh, hạn chế đau và gần như không để lại sẹo.

Theo bác sĩ Xuyên, u xơ tử cung là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi từ 30-50. Việc điều trị có thể theo dõi, dùng thuốc hoặc can thiệp bằng các phương pháp hiện đại như nút mạch, mổ nội soi hoặc cắt tử cung - tùy theo kích thước u và nhu cầu sinh sản.

Người bệnh cần được thăm khám và tư vấn kỹ để lựa chọn phương án điều trị phù hợp, tránh biến chứng về sau.