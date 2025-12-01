"Chị đẹp" Maitinhvi hạnh phúc trở lại sàn đấu, đoạt quán quân cuộc thi nhảy

Maitinhvi (tên thật là Lại Thị Sao Mai, sinh năm 1991) là một trong những nữ vũ công kỳ cựu của làng Hip hop Việt Nam với hơn 20 năm theo đuổi vũ đạo đường phố và từng giành nhiều giải thưởng quốc tế. Năm 2024, cô gây bất ngờ khi tham gia Chị đẹp đạp gió.

Maitinhvi tiết lộ, ban đầu cô cảm thấy bản thân không phù hợp với chương trình. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, cô quyết định tham gia vì muốn được làm quen với bạn mới, đồng thời thay đổi bản thân. "Tôi làm quen với mọi người, song song đó, tôi cũng mang màu sắc, phong cách hip hop của mình đến với chương trình", cô nói.

Maitinhvi gây chú ý khi tham gia "Chị đẹp đạp gió 2024" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trải qua các tập của chương trình, Maitinhvi dần khẳng định màu sắc riêng, không trộn lẫn. Dù ca hát không phải thế mạnh, cô vẫn nỗ lực làm nên những tiết mục ấn tượng cùng đồng đội.

Maitinhvi thừa nhận cô từng khá áp lực vì sự kỳ vọng của khán giả sau Chị đẹp đạp gió 2024. Đặc biệt, sau thời gian tham gia chương trình, việc trở lại sàn đấu vũ đạo là một thách thức không hề nhỏ với cô. Maitinhvi tiết lộ, bản thân đã trải qua giai đoạn mất cân bằng, khi sự nổi tiếng và các hoạt động showbiz khiến cô xa rời cốt lõi của nghề vũ công.

“Sau chương trình Chị đẹp đạp gió, tôi có khoảng thời gian cảm thấy rất rối loạn vì bản thân bị cuốn theo guồng quay showbiz. Điều đó khiến tôi thấy trống rỗng, vì việc nhảy của mình không còn giống như trước nữa. Và chính điều đó khiến tôi mất tự tin rất nhiều”, cô chia sẻ.

Maitinhvi tỏa sáng khi trở lại sàn nhảy (Ảnh: Ban tổ chức).

Trở về Hà Nội, Maitinhvi quyết định luyện tập chăm chỉ để lấy lại trạng thái tốt nhất. Mới đây, cô gây chú ý khi xuất sắc giành ngôi quán quân thể loại Locking, vượt qua loạt đối thủ đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Tây Ban Nha tại giải đấu Wonderfunk.

Đây là giải nhảy chuyên nghiệp lâu đời, được đánh giá là một trong những sân chơi uy tín trong cộng đồng Popping và Locking.

Nữ vũ công hạnh phúc khi giành ngôi quán quân (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong loạt video ghi lại phần trình diễn, Maitinhvi duy trì phong độ ổn định qua nhiều vòng đấu, kỹ thuật được thực hiện chính xác, kết hợp nhịp phách rõ ràng và khả năng làm chủ sân khấu.

Chia sẻ về giải quán quân, nữ vũ công cho biết: “Tôi nghĩ chính là khoảnh khắc vô địch vừa rồi đã mở ra một chương mới cho tôi, khiến tôi cảm thấy tin tưởng vào bản thân mình hơn rất nhiều”.

Nhưng điều khiến Maitinhvi tự hào nhất không phải chiến thắng, mà là cảm giác háo hức khi được trở lại đúng nơi mình thuộc về. Cô nói: “Có lẽ điều khiến tôi tự hào nhất chính là cảm giác hạnh phúc khi được trở lại sàn đấu”.