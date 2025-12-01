Tổng Bí thư Tô Lâm: Tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 Quốc khánh Lào và dự Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng, chiều 1/12, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận Huân chương Vàng Quốc gia Lào, đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư trong phát triển quan hệ Lào - Việt Nam "có một không hai" trên thế giới.

Tổng Bí thư chia sẻ với ông Saysomphone Phomvihane về kết quả thành công của cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Hai bên đã nhất trí nâng quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm mức “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác hết sức chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước. Hai bên đang triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; các hoạt động hợp tác giữa các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội được triển khai dưới nhiều hình thức linh hoạt, cả trong khuôn khổ song phương và tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Lào chia sẻ sâu sắc với những mất mát do bão lũ gây ra đối với nhân dân Việt Nam và tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai hiệu quả công tác giám sát các Thỏa thuận cấp cao và Hiệp định hợp tác, đặc biệt là các dự án kinh tế quan trọng, nhằm góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh dù tình hình có diễn biến như thế nào đi chăng nữa, quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết Việt Nam - Lào không thay đổi.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương ngày càng phát triển hiệu quả và sâu sắc hơn.

Quan hệ Quốc hội phát triển mạnh mẽ với các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban, hai Quốc hội cùng nhau soạn cuốn sách 50 năm quan hệ Quốc hội Lào - Việt Nam.

Tại hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất một số biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, trong đó có tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai Quốc hội cũng cần thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao của Bộ Chính trị hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ. Quốc hội hai nước cần phối hợp chặt chẽ, cùng giám sát triển khai các thỏa thuận song phương; tăng cường giám sát, thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp và địa phương hai nước hợp tác bền vững, cùng có lợi.

Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực, phù hợp lợi ích, quan tâm của mỗi nước, hài hòa chung với lập trường của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các bên, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Ngoài ra, cơ quan lập pháp hai nước cần phát huy vai trò hơn nữa nhằm lan tỏa thế mạnh hợp tác giữa hai nước về chính trị, quốc phòng và an ninh sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác; đồng thời có các cơ chế hợp tác nhằm chung tay cùng Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp và các ngành hai nước giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong quan hệ hợp tác hiện nay, tạo đà thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào sinh sống, học tập, làm ăn và kinh doanh; đồng thời đề nghị Lào tạo thuận lợi hơn nữa cho bà con và các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Lào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Lào và quan hệ hai nước.