Tái sử dụng trạm thu phí bỏ hoang trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Trong bối cảnh nhà chức trách gấp rút chuẩn bị khởi công dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, việc xác định hướng xử lý các trạm thu phí bỏ hoang trên tuyến cũng được bàn thảo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý dự án 7 (PMU 7, Bộ Xây dựng) cho biết, nhà đầu tư đã có phương án giữ lại các trạm thu phí cũ trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương để tái sử dụng.

Trạm thu phí trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương bị bỏ hoang nhiều năm nay (Ảnh: Ngọc Tân).

"Nếu phá bỏ những trạm thu phí này và đầu tư trạm mới cũng phải tính vào phương án tài chính của dự án BOT. Do đó, việc giữ lại trạm để sử dụng sẽ giúp tiết kiệm chi phí", đại diện PMU 7 chia sẻ.

Trên cơ sở giữ lại trạm, nhà đầu tư sẽ triển khai tu sửa, nâng cấp để đảm bảo tích hợp công nghệ thu phí tự động không dừng.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của Tập đoàn Đèo Cả cho biết, mức độ tận dụng hạ tầng thu phí cũ trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương còn phụ thuộc vào định hướng công nghệ thu phí được áp dụng. Nếu áp dụng thu phí không dừng vẫn giữ barie, hạ tầng trạm sẽ được giữ lại. Trường hợp thu phí ETC đa làn, không có barie, có thể tính phương án dỡ bỏ trạm cũ.

Hiện nay, trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương tồn tại 4 trạm thu phí bỏ hoang, gồm: Trạm Chợ Đệm (đầu tuyến), Thân Cửu Nghĩa (cuối tuyến) và 2 trạm phụ Bến Lức, Tân An. Các trạm thu phí đã dừng hoạt động từ ngày 1/1/2019, sau 5 năm bán quyền thu phí cho Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh.

Mới đây, cử tri TPHCM đã kiến nghị Bộ Xây dựng tháo dỡ các trạm thu phí cũ đã dừng hoạt động, hết thời hạn thu phí để trả lại mặt bằng thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông.