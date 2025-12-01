Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội

Sáng 1/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Xuân Dương, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, cho biết vào sáng cùng ngày, tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám xảy ra cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Hà Nội).

Tại hiện trường thời điểm xảy ra cháy, lửa bốc dữ dội và khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân sống gần nhà máy bia lo lắng.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với công an phường và cảnh sát PCCC tới dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Cột khói bốc cao bên trong Nhà máy Bia Hà Nội (Ảnh: Tiến Thành).

Cảnh sát khống chế vụ cháy, không để lửa lây lan (Ảnh: Tiến Thành).

"Tới khoảng 8h15 cùng ngày đám cháy được khống chế, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Vụ hỏa hoạn xảy ra bên trong nhà máy bia. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ", ông Dương nói.