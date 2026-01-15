Cầu Cần Giờ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho "lá phổi xanh" của TPHCM

Sáng 15/1, không khí rộn ràng bao trùm xã Nhà Bè khi lễ khởi công, động thổ cầu Cần Giờ chính thức diễn ra. Đây là công trình chiến lược, được kỳ vọng sẽ thay thế phà Bình Khánh, phá vỡ thế độc đạo giao thông đường thủy, mở ra không gian phát triển mới về phía biển Đông Nam, hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Nam thành phố.

Động thổ, khởi công các công trình làm đổi thay bộ mặt TPHCM (Video: Cao Bách - Công Triệu).

Phối cảnh cầu Cần Giờ sau khi hoàn thiện. Cầu Cần Giờ hứa hẹn thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần gìn giữ giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - di sản thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh: "Lễ động thổ dự án Đầu tư xây dựng Cầu Cần Giờ thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững".

Theo ông Vinh, quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đều xác định Cần Giờ là một trong các cực tăng trưởng lớn khu vực phía nam của thành phố với nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai.

Chỉ trong thời gian ngắn, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, hàng loạt dự án then chốt đã được kích hoạt. Nỗ lực này xuất phát từ trọng trách mà thành phố đặt ra: hoàn thiện khung hạ tầng chiến lược, đặc biệt tại khu vực Cần Giờ - cửa ngõ biển với dư địa phát triển lớn nhưng bị "tắc nghẽn" suốt nhiều năm qua.

Hiện tại, việc di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ vẫn phụ thuộc vào các tuyến đường vòng hoặc giao thông thủy, trong khi đường bộ chưa có tuyến kết nối trực tiếp.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Masterise, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến UBND TPHCM đã tin tưởng giao Masterise Group trọng trách là nhà đầu tư dự án Cầu Cần Giờ - một công trình hạ tầng mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển không gian đô thị và kinh tế - xã hội của thành phố.

"Chúng tôi xác định mình là một phần trong nền kinh tế kiến quốc, nơi doanh nghiệp không chỉ hoạt động vì lợi ích riêng, mà còn đóng góp tích cực cùng chính quyền và thành phố xây dựng hạ tầng", bà Phương nhấn mạnh.

Việc khởi công cầu Cần Giờ, động thổ metro Bến Thành - Cần Giờ, xúc tiến triển khai đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu, cùng nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác (dự kiến quý II) đã mở ra những tín hiệu đầy lạc quan cho hướng phát triển dài hạn của khu vực này.

Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng. Trong đó, cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3km, kết nối Nhà Bè với xã Cần Giờ.

Bên cạnh đó, tuyến metro tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vừa được động thổ hôm 19/12, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 13 phút. Đường vượt biển Cần Giờ, được chấp thuận chủ trương đầu tư hôm 7/1, có chiều dài hơn 14km, bao gồm cầu, hầm và đường dẫn, tổng vốn đầu tư hơn 104.000 tỷ đồng. Tuyến này sẽ bắt đầu từ đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ), kết nối đường Mai Sao - Bến Đình, giao đường 30/4 tại Vũng Tàu, với khoảng 3,1km hầm, gần 8km cầu và khoảng 3km đường dẫn, đi hướng Đông Nam, vượt vịnh Ghềnh Rái.

Trong khi đó, Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đang được triển khai với quy mô 2.870ha, dự kiến thu hút khoảng 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm khi hoàn thành. Điều này đặt ra nhu cầu rất lớn về hạ tầng giao thông kết nối giữa Cần Giờ với trung tâm thành phố trong tương lai.

Với việc các công trình này được thi công, hoàn thành và đưa vào hoạt động, mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng kết nối của người dân từ trung tâm đến Cần Giờ được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hệ thống hạ tầng mới còn tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy giao thương, phát triển du lịch biển, logistics và nhiều lĩnh vực khác.

Song song với đó, công tác bảo vệ môi trường và hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ là ưu tiên hàng đầu và được tích hợp thành tiêu chí bắt buộc trong mọi giai đoạn của dự án. Doanh nghiệp sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường, quản lý thi công và giám sát rủi ro, nhằm bảo tồn "lá phổi xanh" quý giá của thành phố.