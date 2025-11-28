TPHCM xem xét khởi công cầu Cần Giờ đầu năm 2026

Văn phòng UBND TPHCM vừa truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nghiên cứu đầu tư các dự án nhóm A, trong đó có cầu Cần Giờ.

Lãnh đạo UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 2 phương án đầu tư đối với dự án xây dựng cầu Cần Giờ. Các phương án cần báo cáo Sở Tài chính trong tháng 11.

Theo phương án 1, cầu Cần Giờ được thực hiện theo phương thức đầu tư công. Dự án cần đảm bảo điều kiện, thủ tục trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12 tới.

Khu vực phà Bình Khánh dự kiến xây cầu nối phường Cát Lái và xã Cần Giờ (Ảnh: H.L.).

Với phương án 2, cầu Cần Giờ được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đây là phương án được Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise đề xuất, bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến là ngày 15/1/2026.

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise cho biết, đơn vị sẵn sàng đồng hành cùng thành phố xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với khu vực phát triển phía đông nam, thông qua đề nghị đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án này bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Hiện tại, tuyến tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ trước đây) đã được khôi phục và hoạt động trở lại. Việc vận hành lại tuyến này được kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn du khách, đặc biệt khi Khu đô thị lấn biển Cần Giờ và các dự án giao thông xanh đi vào hoạt động.

Trước đó, Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ tài trợ 3 phà 200 tấn cho bến phà Bình Khánh, nhằm giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại trong khi chờ xây dựng cầu Cần Giờ. Việc tài trợ bao gồm toàn bộ chi phí nhiên liệu, nhân công và các khoản chi phát sinh trong quá trình vận hành.

Bên cạnh cầu Cần Giờ, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm khác cũng được kỳ vọng tạo cú hích cho sự phát triển của khu vực. Trong đó có tuyến metro tốc độ cao kết nối trực tiếp trung tâm TPHCM với khu vực Cần Giờ, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường vượt biển Cần Giờ, cùng đại dự án khu đô thị lấn biển.

Khi các công trình này đồng loạt hoàn thiện, Cần Giờ sẽ sở hữu mạng lưới kết nối mạnh mẽ, tạo nền tảng để bứt phá về kinh tế, du lịch và đô thị.