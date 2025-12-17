Cầu Bình Phước 1 được "thử sức" với 10 xe tải 27 tấn trước ngày thông xe

Chiều 17/12, cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1, TPHCM, đã tạm thời đóng lối lên xuống để tiến hành công tác thử tải, kiểm tra khả năng chịu lực của cầu trước khi chính thức thông xe vào ngày 23/12.

Sau hơn hai tháng thi công, cầu Bình Phước 1 (nối liền phường An Phú Đông và phường Hiệp Bình) đã hoàn tất việc nâng tĩnh không lên 1,25m bằng công nghệ "kích nâng cầu" tiên tiến. Đây là cây cầu thứ hai tại thành phố áp dụng phương pháp này, nhằm cải thiện khả năng thông thuyền trên sông Sài Gòn.

Theo ghi nhận, công tác thử tải được thực hiện theo kịch bản kỹ thuật nghiêm ngặt với sự tham gia của 10 xe tải trọng lớn.

Mỗi xe tải chở cát có tải trọng khoảng 27 tấn được huy động để "thử sức" kết cấu cầu. Tại khu vực cầu chính, 10 xe được bố trí ở 2 làn (mỗi làn 5 xe) đậu nối đuôi nhau nhằm tạo áp lực nén tập trung lên mặt cầu.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng tư vấn giám sát dự án, cho biết: "Công tác thử tải nhằm đánh giá sức chịu tải và khả năng khai thác của cầu. Đơn vị kiểm định thực hiện đo ứng suất dầm chủ, ứng suất bản mặt cầu, và dao động cầu để đánh giá khả năng chịu lực của từng bộ phận kết cấu với tải trọng khai thác hiện tại trước khi quyết định thông xe".

Bên dưới mặt cầu, các chuyên gia theo dõi đồng hồ đo để ghi nhận mức độ chuyển vị khi nhịp cầu phải chịu thêm tải trọng.

Trong giai đoạn thử tải trọng động, xe tải được yêu cầu tiến lùi nhiều lần qua vị trí khe co giãn. Trong quá trình này, máy đo gắn trên mặt cầu sẽ ghi nhận mức độ rung chấn rồi truyền về máy tính.

PGS.TS Nguyễn Hữu Thuấn, chủ nhiệm kiểm định dự án cầu Bình Phước 1, cho biết đơn vị không chỉ đo dao động của dầm cầu mà còn kiểm tra các mố, trụ cầu bằng nhiều kịch bản thử tải khác nhau. Cụ thể, cho xe đậu tĩnh (đứng im) trên từng nhịp, đồng thời cho xe di chuyển với tốc độ gần 40km/h trên cả nhịp dẫn và phần cầu chính.

Nhà giáo Nguyễn Văn Nhậm, chuyên gia cầu đường của Trường Đại học Giao thông Vận tải, cũng có mặt để giám sát quá trình thử tải cầu Bình Phước 1.

Song song với công tác thử tải trên cầu chính, tại hai đầu cầu, đơn vị thi công huy động máy móc tiến hành thảm nhựa đường dẫn, đảm bảo kết nối để đưa vào thông xe.

Trong những ngày tiếp theo, đơn vị thi công sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại như thảm nhựa mặt cầu, đường đầu cầu, các hạng mục an toàn giao thông và sau đó cầu sẽ chính thức cho thông xe ô tô và xe tải lưu thông.

Thời điểm thử tải, các phương tiện được lực lượng chức năng phân luồng toàn bộ qua cầu Bình Phước 2.

Đến 18h cùng ngày, các số liệu đo được của các chuyên gia cho thấy cầu đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm khai thác ổn định. Các đơn vị vẫn tiếp tục thử tải kỹ lưỡng, dự kiến hoàn tất vào khoảng 20h tối nay. Sau đó cầu sẽ được mở cho xe máy chạy.

Cầu Bình Phước 1, dài 480m và rộng hơn 11m, được đưa vào khai thác từ năm 1974. Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 là một phần trong kế hoạch nâng tĩnh không hai cây cầu trên sông Sài Gòn (Bình Triệu 1 và Bình Phước 1), với tổng vốn đầu tư gần 111 tỷ đồng và phạm vi thi công dài gần 760m.

Việc áp dụng công nghệ kích nâng thủy lực đối với khối kết cấu nặng hàng ngàn tấn thay vì phá dỡ xây mới được đánh giá giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước gấp 5 lần.

Sau khi hoàn tất nâng, tĩnh không cầu đạt 7m, giúp giải quyết bài toán giao thông thủy cho tàu thuyền lớn trên sông Sài Gòn. Hiện tại, công trình đang gấp rút hoàn tất các khâu gia cố cuối cùng để sớm đưa vào khai thác trở lại phục vụ người dân.

Vị trí cầu Bình Phước 1 trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).