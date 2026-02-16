Xu hướng du lịch hạng sang của giới siêu giàu toàn cầu năm 2026

Năm 2026, du lịch xa xỉ dành cho giới siêu giàu toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Theo bà Urvshi Marwah - nhà sáng lập và chủ sở hữu công ty du lịch The Suite Sojourn - nhóm khách siêu giàu hiện không còn quan tâm đến những dịch vụ hào nhoáng mang tính đại trà.

Thay vào đó, họ tìm kiếm sự chính xác trong từng chi tiết, tính riêng tư tuyệt đối và những hành trình được xây dựng có chủ đích rõ ràng.

Du lịch gắn với các sự kiện mang tầm vóc toàn cầu

Với giới siêu giàu, sự kiện không chỉ là điểm đến mà là trung tâm của toàn bộ hành trình.

Những chuyến đi được thiết kế xoay quanh các giải thể thao danh giá như Wimbledon với ghế Debenture, Formula 1 tại Monaco, Singapore, Abu Dhabi hoặc xem đua trên du thuyền tại cảng Port Hercule, các giải golf như The Open và The Masters hay Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026.

Trực thăng riêng đưa khách siêu giàu tiếp cận sự kiện và điểm đến hẻo lánh, đảm bảo riêng tư tuyệt đối và lịch trình linh hoạt (Ảnh minh họa: Martins Travel).

Tất cả được tổ chức liền mạch bằng chuyên cơ, trực thăng và quyền tiếp cận hậu trường thông qua mạng lưới quan hệ cá nhân đặc biệt.

Theo giới chuyên gia, chính giá trị xã hội và khả năng hiện diện tại những khoảnh khắc toàn cầu không thể lặp lại đã tạo nên sức hút của loại hình này.

Du lịch tàu hỏa xa xỉ đang hồi sinh mạnh mẽ

Những hành trình nhiều ngày trên Orient Express tại châu Âu hay Eastern & Oriental Express tại Đông Nam Á mang đến trải nghiệm suite (phòng hạng sang) riêng, ẩm thực tinh tế và dịch vụ cá nhân hóa.

Khách có thể thuê trọn toa hoặc cả đoàn tàu, sử dụng đầu bếp, chuyên gia rượu và chuyên gia chăm sóc sức khỏe riêng.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á (Ảnh: Eastern & Oriental Express)

Theo bà Marwah, hình thức này hấp dẫn bởi nó mang lại sự riêng tư nhưng không tách biệt, tôn vinh giá trị di sản, tay nghề thủ công và coi hành trình như một tác phẩm nghệ thuật.

Du ngoạn trên biển

Từ du thuyền riêng có thủy thủ đoàn đầy đủ đến các tàu thám hiểm hạng sang và dự án khách sạn trên biển như Four Seasons Yachts, giới siêu giàu ngày càng ưa chuộng những hải trình độc quyền.

Địa Trung Hải, Adriatic, Bắc Cực, các quần đảo xa xôi ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hay Nam Cực trở thành điểm đến lý tưởng.

Four Seasons Yachts mang đến "kỳ nghỉ vàng" trên đại dương (Ảnh: Fourseasonsyachts.com)

Lịch trình linh hoạt, thợ lặn và nhà sinh vật biển riêng, trực thăng cất cánh từ boong tàu, chương trình chăm sóc sức khỏe chuẩn y khoa và thực đơn thiết kế riêng giúp khách hàng kiểm soát tuyệt đối trải nghiệm của mình.

Kỳ nghỉ tránh nóng

Xu hướng "coolcations" là những kỳ nghỉ tại vùng khí hậu mát lạnh, tập trung vào tái tạo năng lượng và cân bằng tinh thần. Scandinavia, Lapland, dãy Alps, Canada, Alaska, Patagonia hay miền Bắc Nhật Bản đang thu hút giới siêu giàu nhờ cảnh quan nguyên sơ và môi trường yên tĩnh.

Các trải nghiệm bao gồm thuê trọn lodge (nhà nghỉ vùng quê) giữa thiên nhiên, dùng trực thăng đưa đi trekking (đi bộ), khám phá sông băng, heli-ski (trượt tuyết bằng trực thăng), nghi thức tắm nhiệt Bắc Âu và chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa.

Xu hướng coolcations là tránh xa những điểm đến nổi tiếng mùa hè để đến những vùng khí hậu mát mẻ hơn (Ảnh: CNBC).

Theo các chuyên gia, đây là cách giới thượng lưu định nghĩa lại sự xa xỉ, không phải phô trương, mà là không gian, sự tĩnh lặng và cảm giác dễ chịu về khí hậu.

Nhìn chung, năm 2026 đánh dấu sự dịch chuyển rõ rệt của du lịch thượng lưu toàn cầu. Thay vì chạy theo danh tiếng hay sự hào nhoáng, giới siêu giàu đang hướng tới những trải nghiệm hiếm có, giàu chiều sâu văn hóa và được thiết kế riêng cho từng cá nhân.