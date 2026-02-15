TPHCM khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ: Hàng ngàn người đổ về du xuân

Tối 15/2 (tức 28 Tết), Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 chính thức khai mạc, thu hút hàng ngàn người dân và du khách đổ về chiêm ngưỡng, tạo nên không khí du xuân rộn ràng, náo nhiệt. Ngay khi đồng hồ điểm giờ mở cửa, dòng người đã háo hức bước vào không gian ngập tràn sắc hoa, nhiều gia đình diện áo dài truyền thống, trẻ nhỏ tay trong tay cha mẹ, người lớn tuổi thong thả dạo bước giữa thảm hoa rực rỡ.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo TPHCM như bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng đại diện tổng lãnh sự các nước tại thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh điểm mới của Đường hoa xuân năm nay là lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ tại các phường Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu. Mỗi khu vực mang một sắc thái riêng, tạo nên những cung bậc cảm xúc đa dạng nhưng cùng hướng về chủ đề đoàn kết, hội tụ, thể hiện khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị quốc tế của khu vực Đông Nam Á.

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", đường hoa năm nay không chỉ tái hiện không gian Tết truyền thống mà còn gửi gắm thông điệp về khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Ngay từ đầu giờ tối 28 Tết, tuyến phố Nguyễn Huệ đã chật kín người dân tham gia du xuân, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ trong đêm khai mạc.

Nhiều gia đình dẫn con nhỏ đến check-in Đường hoa Nguyễn Huệ sau giờ khai mạc.

Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, bày tỏ cảm xúc hân hoan trước thềm năm mới khi tham dự khai mạc đường hoa.

Linh vật Ngựa Bính Ngọ, cao 7m, ngang 9m, đặt trên bệ cao 4m, với tông vàng chủ đạo và thiết kế theo hình tượng Thánh Gióng bay về trời, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của du khách.

Dù lượng khách tăng cao, không khí chung vẫn vui tươi, phấn khởi, đúng tinh thần ngày xuân hội tụ.

Chị Minh Anh (phường Xuân Hoà) chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng đến đường hoa, nhưng năm nay cảm giác rất khác. Không gian rộng mở, tiểu cảnh hiện đại, đặc biệt là ánh sáng ban đêm rất đẹp".

Điểm mới của Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là lần đầu tiên trong 23 năm tổ chức, không gian được thiết kế với hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ban ngày và ban đêm, mang đến những cảm nhận độc đáo cho du khách.

Đại cảnh "Rực rỡ miền ký ức" với đèn kéo quân cao hơn 6m xoay liên tục, tái hiện khung cảnh dân gian ngày Tết, trở thành điểm check-in đông khách.

Chị Linh cho biết mình ấn tượng với cách tổ chức đồng bộ ở nhiều khu vực. "Tôi thấy chủ đề năm nay mang thông điệp rõ ràng về sự hội tụ, phát triển. Không chỉ là đi chơi Tết mà còn cảm nhận được sự đổi mới của thành phố".

Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 đến mùng 6 Tết). Với diện mạo kết hợp truyền thống và công nghệ hiện đại, sự kiện được kỳ vọng tiếp tục là điểm hẹn văn hóa đặc sắc của TPHCM mỗi dịp xuân về, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.