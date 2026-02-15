TPHCM khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với quy mô kỷ lục

Chiều 15/2 (28 tháng Chạp), Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc tại giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lễ hội năm nay đánh dấu một cột mốc mới về quy mô khi mở rộng diện tích tổ chức lên đến 13.635m2, trải dài tại ba địa điểm: phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh năm 2026 là cột mốc 16 năm hình thành và phát triển của Lễ hội Đường sách Tết. Từ quy mô khiêm tốn ban đầu, sự kiện đã trở thành điểm hẹn văn hóa tiêu biểu mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

“Thông qua lễ hội, thành phố mong muốn tiếp tục khơi dậy tình yêu sách, khuyến khích thói quen đọc và học tập suốt đời; qua đó góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố", ông Thuận chia sẻ.

Trong khuôn khổ lễ hội, hơn 80 sự kiện đa dạng sẽ được tổ chức xuyên suốt, bao gồm 15 chương trình sân khấu trọng điểm, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop và hoạt động trải nghiệm tại gian hàng, cùng khoảng 15 chương trình tại hai Đường sách Nguyễn Văn Bình và Đường sách Thủ Đức. Nội dung không chỉ giới thiệu sách mà còn mở rộng sang nghệ thuật chuyển thể, trình diễn di sản và ứng dụng công nghệ.

Lễ hội được chia thành ba phân khu chính. Phân khu A - “Xuân hội tụ” được thiết kế như một không gian di sản với chủ đề “Rừng tre kể chuyện”, lấy cảm hứng từ ngôi nhà của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Kim Liên (Nghệ An), tạo điểm nhấn và là điểm tựa tinh thần của toàn sự kiện.

Bạn Đan Thanh (21 tuổi) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem những tư liệu lịch sử về Bác Hồ được trình chiếu trực quan, sinh động như thế này. Qua đó giúp tôi hiểu thêm về hành trình bôn ba tìm đường cứu nước và những lời dạy vẫn còn nguyên giá trị của Bác".

Bảo Huy (10 tuổi) hào hứng: “Mỗi dịp Tết em đều được ba mẹ đưa đến tham quan Đường sách. Năm nay con thấy có rất nhiều sách về Bác Hồ, lại được trưng bày đẹp nên em thích lắm và muốn đọc để hiểu thêm về Bác”.

Điểm nhấn tiếp theo của Đường sách Tết là sa bàn TPHCM sau sáp nhập. Không gian trưng bày mang chủ đề “TPHCM - Thành phố đô thị đáng sống”, giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa và chính trị của Thành phố sau giai đoạn sáp nhập các đơn vị hành chính.

Các ấn phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút đông đảo bạn đọc ghé xem và lựa chọn trong những ngày diễn ra lễ hội.

Khu vực Sách và hội nhập quốc tế gây chú ý với biểu tượng “Vòng giao thoa tri thức”. Công trình được lấy cảm hứng từ dải Mobius, hình vòng xoắn liền mạch không có điểm đầu cuối như một ẩn dụ về dòng chảy tri thức xuyên biên giới và sự gặp gỡ giữa tinh hoa nhân loại với bản sắc Việt.

Phân khu B mang chủ đề “Vững bước” được bố trí trong hệ thống nhà bạt hiện đại, tạo không gian trưng bày chuyên nghiệp cho các đơn vị xuất bản và phát hành lớn. Tại đây, độc giả có thể tìm thấy gian hàng của những thương hiệu quen thuộc như Nhà sách Phương Nam, FAHASA, Tân Việt hay 1980 Books…, giới thiệu hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực.

Phân khu C - “Vươn mình” tạo dấu ấn với trạm “ATM Sách Nghĩa tình”, được xem là điểm nhấn nổi bật của toàn lễ hội. Không đơn thuần là thiết bị phát sách tự động, mô hình này mở ra cách tiếp cận tri thức mới mẻ, khuyến khích thói quen đọc trong cộng đồng.

Đường sách mở cửa thu hút rất đông người dân đổ về tham quan, mua sắm. Chị Trần Ngọc Nguyệt Quế (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) bày tỏ sự yêu thích không gian đường sách năm nay, bởi trưng bày nhiều đầu sách quý, ấn tượng mà chị hiếm khi được tiếp cận.

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 15/2 đến 22/2 (nhằm 28 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết). Với quy mô mở rộng và nội dung đa dạng, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn văn hóa đầu năm của TPHCM, góp phần xây dựng cộng đồng yêu sách và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.