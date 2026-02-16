Bóng bay - Món đồ chơi nguy hiểm nên thận trọng trong dịp Tết Nguyên đán

Bóng bay - Món đồ chơi nguy hiểm ít ai ngờ

Tháng 9/2023, vụ tai nạn nguy hiểm bắt nguồn từ bóng bay đã xảy ra tại lễ khai giảng của một trường tiểu học ở xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Trong lễ khai giảng năm học mới sáng 5/9/2023, chùm bóng bay được thả lên sau chương trình đã bất ngờ phát nổ, khiến 7 học sinh bị bỏng ở tay. Các em nhanh chóng được thầy cô phối hợp cùng phụ huynh và lãnh đạo địa phương đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu, băng bó vết thương.

Một học sinh bị bỏng ở mặt và tay sau vụ nổ bóng bay tại lễ khai giảng ở Thanh Hóa vào năm 2023 (Ảnh: Nguyễn Giang).

Trước đó, vào tháng 3 cùng năm, một bé gái 9 tuổi đã được mang đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) với nhiều vết bỏng ở mặt, cổ và một phần bàn tay phải. Tóc và lông mi của nạn nhân cũng bị cháy xém.

Bé gái bị bỏng ở mặt sau vụ nổ bóng bay vào hồi tháng 3/2023 (Ảnh: BVCC).

Theo lời mẹ của nạn nhân, bé gái được người thân mua bóng bay tại cổng trường. Trong lúc trẻ đang chơi đùa với bóng ở nhà thì đột nhiên quả bóng phát nổ, khiến bé gái bị bỏng.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng của cháu bé dần ổn định, vết thương khô và được bác sĩ cho xuất viện. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn bị sang chấn tâm lý sau vụ tai nạn.

Khoảnh khắc bóng bay bất ngờ phát nổ trong tiệc sinh nhật (Video: Phạm Giang).

Vào tháng 2/2017, một vụ nổ bóng bay trang trí tại tiệc sinh nhật đã khiến nhiều người bị thương nặng.

Một gia đình tại Hà Nội mua chùm 20 quả bóng bay để trang trí cho bữa tiệc. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người gom bóng lại để mang về cho trẻ em chơi thì chùm bóng bất ngờ phát nổ, khiến nhiều người bị bỏng nặng ở mặt và tay.

Các vụ tai nạn liên quan đến bóng bay không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn được ghi nhận ở nước ngoài.

Chẳng hạn, vào tháng 6/2023, tại thành phố Yết Dương (Trung Quốc), camera giám sát ghi lại cảnh một cô gái dùng máy sấy tóc để hong khô đồ trong phòng khách. Trong lúc chơi đùa, một em bé đứng bên cạnh đã ném quả bóng bay về phía chiếc máy sấy tóc đang hoạt động.

Cô gái bị bỏng vì bóng bay bất ngờ phát nổ (Video: Newsflare).

Hơi nóng phát ra từ máy sấy tóc đã khiến trái bóng bay phát nổ và một ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm cơ thể của cô gái, khiến cô hốt hoảng bỏ chạy. Em bé cũng đã bị giật mình vì vụ nổ nên ngã ngửa ra sau.

Theo truyền thông địa phương, em bé may mắn không bị thương, nhưng rất hoảng loạn và bị chấn động tâm lý sau vụ việc. Trong khi đó, cô gái bị nhiều vết bỏng ở tay và chân.

Gần đây nhất, một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến bóng bay đã xảy ra vào ngày 2/2, bên trong một thang máy ở chung cư thành phố Mumbai (Ấn Độ).

Bóng bay phát nổ trong thang máy (Video: NDTV).

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy 3 người bước vào thang máy, trong đó một thanh niên cầm theo hàng chục quả bóng bay. Khi cửa thang máy chưa kịp đóng lại, chùm bóng bay đã bất ngờ phát nổ dữ dội, khiến ngọn lửa bùng lên.

Vụ nổ khiến 3 người ở trong thang máy đều bị bỏng. Cơ quan chức năng đang điều tra xem loại khí được sử dụng để bơm bóng bay là chất gì.

Vì sao bóng bay có thể phát nổ?

Các loại bóng bay thường được bơm khí nhẹ hơn không khí để có thể bay lên cao, như hydro hoặc heli.

Trong đó, heli an toàn hơn vì không cháy nổ, nhưng giá thành cao. Do vậy, nhiều loại bóng bay giá rẻ trên thị trường được bơm hydro, loại khí rất dễ cháy và tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm.

Hydro nhẹ hơn không khí nhiều lần và là nguyên tố nhẹ nhất, có phân tử rất nhỏ. Khi hydro rò rỉ ra ngoài và hòa trộn với oxy trong không khí, hỗn hợp này có thể bốc cháy hoặc phát nổ nếu gặp nguồn nhiệt, tia lửa điện hoặc tĩnh điện do cọ xát.

Bóng bay phát nổ do cọ xát sau va chạm giao thông (Video: Otofun).

Bóng bay được bơm căng bằng khí hidro, nếu gặp phải nguồn nhiệt lớn như lửa, tàn thuốc hay ánh sáng mặt trời… nó có thể phát nổ khiến lửa bùng lên mạnh mẽ, gây ra hỏa hoạn hoặc bỏng nặng cho những người xung quanh.

Ngoài ra, một số người bán còn sử dụng khí acetylen để bơm vào bóng bay. Đây là một loại khí rất dễ cháy và dễ nổ khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, đặc biệt trong không gian kín.

Không nên đứng gần những chùm bóng bay lớn bán rong ngoài đường vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn từ những chùm bóng này (Ảnh minh họa: A.N).

Theo các chuyên gia, vết bỏng do nổ bóng bay thường không sâu nhưng lại lan rộng, chủ yếu ở các vùng đầu, mặt, tay, cổ là những vị trí tiếp xúc gần. Điều này có thể để lại sẹo lồi hoặc di chứng trên da, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Do khó xác định bóng bay trên thị trường được bơm loại khí nào, phụ huynh nên hạn chế sử dụng bóng bay bơm khí dễ cháy và lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, bơm khí heli an toàn.

Đặc biệt, cần thận trọng với các chùm bóng bay lớn được bày bán vào dịp lễ, Tết hoặc tại lễ hội. Nếu bơm bằng hydro hoặc acetylen, chúng có thể phát nổ do ma sát giữa các bóng, gây thương tích nghiêm trọng cho người xung quanh.