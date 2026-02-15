Biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ ở TPHCM

Tối 15/2 (28 tháng Chạp), TPHCM tổ chức lễ khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026.

Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM và tổng lãnh sự quán các nước.

Nguyên lãnh đạo Nhà nước và lãnh đạo TPHCM cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm tổ chức, đường hoa Nguyễn Huệ lần đầu tiên tổ chức 2 phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm. Trong những ngày Tết, phố đi bộ Nguyễn Huệ có các hoạt động nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại (mapping AR, ánh sáng tương tác).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, người dân tập trung đông tại khu vực tổ chức chương trình trước giờ mở cửa để chờ vào tham quan đường hoa.

Đến 20h, đường hoa Nguyễn Huệ 2026 chính thức mở cửa, người dân đồng loạt di chuyển vào trong khu vực tổ chức chương trình để chụp hình lưu niệm với linh vật Tết Bính Ngọ và các tiểu cảnh.

Gia đình anh Nguyễn Phú Vinh chụp hình lưu niệm tại đường hoa Nguyễn Huệ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Anh Nguyễn Phú Vinh (SN 1989, ngụ phường Gò Vấp) cho biết, năm nay, anh cùng hơn 10 người thân đến đường hoa để du Xuân, lưu lại khoảnh khắc cùng gia đình.

"Tôi cùng gia đình đến từ lúc 18h30, cả nhà ở bên ngoài xem các chương trình nghệ thuật rồi vào tham quan. Đường hoa được trang trí rất đẹp, nhiều tiểu cảnh mới lạ nên ai cũng háo hức chụp hình. Các bé thích nhất khu vực linh vật và khu trò chơi dân gian, nặn tò he...", anh Vinh chia sẻ.

Theo anh Vinh, dù lượng người đổ về khá đông, công tác tổ chức, phân luồng khá tốt. Gia đình anh cũng chủ động đi sớm để tránh tình trạng chen lấn, đồng thời có nhiều thời gian tham quan, thưởng thức không khí Tết.

Biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ trong tối 28 tháng Chạp (Ảnh: Hoàng Hướng).

Cõng con gái trên vai, anh Nguyễn Văn Cường (ngụ phường Thủ Đức) hòa vào dòng người tham quan đường hoa. Trên suốt quãng đường, anh vừa đi vừa chỉ cho con những tiểu cảnh nổi bật, giải thích ý nghĩa của từng hình ảnh trang trí ngày Tết.

“Bé háo hức từ mấy hôm nay. Tôi cõng con trên vai để bé nhìn rõ hơn, cũng giúp bé đỡ mỏi chân”, anh Cường kể.

Theo anh, không khí năm nay rất sôi động, các khu vực được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại.

“Tôi ấn tượng nhất là linh vật ngựa, tạo hình đẹp, nghệ nhân làm rất kỳ công. Linh vật còn chuyển động được nên rất thú vị”, anh Cường chia sẻ thêm.

Nhiều gia đình đến đường hoa Nguyễn Huệ tham quan (Ảnh: Hoàng Hướng).

Dù lượng người đổ về tham quan rất đông, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đường hoa vẫn được triển khai chặt chẽ. Lực lượng chức năng túc trực tại nhiều điểm, liên tục nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, bảo quản tư trang cá nhân thông qua hệ thống loa phát thanh.

Bên cạnh đó, các phương án phân luồng, điều tiết dòng người cũng được thực hiện linh hoạt, hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 chính thức mở cửa phục vụ người dân từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).