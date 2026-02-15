Quân đội hoàn thành lắp đặt, cầu phao sông Lô hoạt động từ sáng 16/2

Tối 15/2, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương đã hoàn tất việc lắp đặt cầu phao sông Lô, thuộc địa phận xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Cầu phao sông Lô được quân đội lắp đặt xong tối 15/2 (Ảnh: Đăng Chiến).

Thông tin với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh, cho biết cầu phao chính thức vận hành từ 6h ngày 16/2.

Cầu phao sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua cầu phao.

Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Cùng ngày, tới kiểm tra thực tế lắp đặt cầu phao, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông để việc đi lại của nhân dân được thuận tiện, an toàn tuyệt đối.

Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các chủ phương tiện phà, xuồng, xà lan ở khu vực này tạm dừng hoạt động.

Các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi sẽ được lưu thông qua cầu phao từ 6h ngày 16/2 (Ảnh: Đăng Chiến).

Ông Trần Duy Đông cùng đoàn công tác của UBND tỉnh Phú Thọ cũng khảo sát thực tế hướng tuyến triển khai dự án xây dựng cầu Sông Lô mới.

Theo ông Đông, việc xây dựng cầu mới không đồng nghĩa với việc bỏ cầu cũ. Cùng với quá trình đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới, cây cầu hiện hữu vẫn sẽ được sửa chữa, khắc phục để bảo đảm an toàn khai thác và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông kiểm tra khu vực lắp đặt cầu phao và vị trí sẽ xây dựng cầu Sông Lô mới, chiều 15/2 (Ảnh: Ngọc Kiên).

Khẳng định cầu Sông Lô mới có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, liên kết các cụm, khu công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Chủ tịch Phú Thọ chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết.

Dự án cầu Sông Lô mới dự kiến được khởi công ngày 1/3. Trong đó, móng cọc các trụ cầu phải hoàn thành trước mùa mưa bão. Ông Đông yêu cầu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng vào ngày 1/3/2027 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.