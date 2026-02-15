Quân đội hoàn thành lắp đặt, cầu phao sông Lô hoạt động từ sáng 16/2
(Dân trí) - Quân đội hoàn thành lắp đặt cầu phao sông Lô (xã Đoan Hùng, Phú Thọ) vào tối 15/2. Cầu phao này sẽ được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân từ sáng 16/2.
Tối 15/2, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương đã hoàn tất việc lắp đặt cầu phao sông Lô, thuộc địa phận xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Thông tin với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh, cho biết cầu phao chính thức vận hành từ 6h ngày 16/2.
Cầu phao sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua cầu phao.
Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.
Cùng ngày, tới kiểm tra thực tế lắp đặt cầu phao, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống biển báo, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông để việc đi lại của nhân dân được thuận tiện, an toàn tuyệt đối.
Người đứng đầu UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các chủ phương tiện phà, xuồng, xà lan ở khu vực này tạm dừng hoạt động.
Ông Trần Duy Đông cùng đoàn công tác của UBND tỉnh Phú Thọ cũng khảo sát thực tế hướng tuyến triển khai dự án xây dựng cầu Sông Lô mới.
Theo ông Đông, việc xây dựng cầu mới không đồng nghĩa với việc bỏ cầu cũ. Cùng với quá trình đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới, cây cầu hiện hữu vẫn sẽ được sửa chữa, khắc phục để bảo đảm an toàn khai thác và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Khẳng định cầu Sông Lô mới có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, liên kết các cụm, khu công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Chủ tịch Phú Thọ chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết.
Dự án cầu Sông Lô mới dự kiến được khởi công ngày 1/3. Trong đó, móng cọc các trụ cầu phải hoàn thành trước mùa mưa bão. Ông Đông yêu cầu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng vào ngày 1/3/2027 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.
Doanh nghiệp bỏ kinh phí sửa chữa cầu Sông Lô
Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8/2010 và khánh thành vào tháng 3/2015, có chiều dài gần 518m, tải trọng 30 tấn.
Cuối tháng 10/2025, mực nước sông Lô xuống thấp đã làm lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó có trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra hốc lớn cao khoảng 2m. Một móng cọc lộ ra cốt thép gỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.
Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ mới đây có văn bản chấp thuận cho phép Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (Udideco) - một trong 3 nhà thầu thi công xây dựng cầu Sông Lô năm 2015 - được thực hiện thi công sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô bằng nguồn kinh phí của doanh nghiệp.
Sở Xây dựng Phú Thọ yêu cầu việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu phải hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2026.