Đan Mạch cảnh báo hành động “không thể chấp nhận” của Mỹ

Binh sĩ Đan Mạch ở Greenland (Ảnh: AFP).

Báo Guardian (Anh) ngày 15/2 đưa tin, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết Mỹ đang gây áp lực "hoàn toàn không thể chấp nhận được" lên Greenland bất chấp các cuộc đàm phán với Đan Mạch, đặc biệt là liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng Frederiksen cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn quan tâm đến việc mua lại hòn đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, ở Bắc Cực.

Bình luận về ý tưởng của Tổng thống Trump về Greenland, bà Frederiksen nói: “Thật không may, ý định của ông ấy vẫn như vậy”.

Bà nhấn mạnh người dân Greenland chưa bao giờ phải đối mặt với những mối đe dọa như vậy trước đây, khiến áp lực này trở nên khó chấp nhận với họ.

Bà Frederiksen khẳng định Đan Mạch sẵn sàng hợp tác với Mỹ, nhưng một số vấn đề, chẳng hạn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, là không thể thương lượng.

Thủ tướng Đan Mạch cho biết các chủ đề khác có thể được thảo luận, bao gồm việc xem xét lại thỏa thuận quốc phòng năm 1951 với Mỹ. Bà cho rằng thỏa thuận này tạo điều kiện “rất dễ dàng” cho Washington để tăng cường ảnh hưởng ở Greenland.

“Chúng tôi không nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Hiện chúng tôi đã có một nhóm làm việc; chúng tôi sẽ cố gắng xem liệu có thể tìm ra giải pháp hay không. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể, nhưng tất nhiên có những lằn ranh đỏ sẽ không thể vượt qua”, bà nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố nếu Mỹ thất bại trong việc kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó. Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc muốn “kiểm soát” Greenland và Đan Mạch được cho là không thể ngăn chặn họ.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Washington cần sở hữu Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực và phát triển hệ thống Vòm Vàng để bảo vệ Bắc Mỹ khỏi tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ cần kiểm soát Greenland để đảm bảo "hòa bình cho toàn thế giới”. Ông cho rằng vùng biển quanh Greenland hiện có "tàu chiến Nga và Trung Quốc khắp nơi" và Mỹ sẽ không phó mặc tình hình cho Đan Mạch hay bất kỳ nước nào khác.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh hiện nay không có mối đe dọa nào từ Nga hay Trung Quốc đối với Greenland.

Sau các cuộc trao đổi, Tổng thống Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đạt được thỏa thuận khung về Greenland.

Thỏa thuận này bao gồm việc cấm đầu tư của Nga và Trung Quốc và thiết lập một trung tâm chỉ huy của NATO tại Greenland. Thỏa thuận cũng bao gồm kế hoạch sửa đổi thỏa thuận quốc phòng năm 1951 giữa Washington và Copenhagen.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã ngỏ ý rằng Mỹ muốn mua lại Greenland. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, chính quyền của ông mới liên tục gây sức ép để đạt được mục tiêu kiểm soát hòn đảo.

Các quan chức Mỹ cho biết, Washington muốn tiếp quản Greenland thông qua một thương vụ mua bán, song cũng không loại trừ sử dụng biện pháp quân sự. Họ nói rằng, kế hoạch này hoàn toàn nghiêm túc.

Ông Trump cũng dọa áp thuế với các nước châu Âu phản đối Mỹ kiểm soát Greenland, nơi Mỹ đang đặt một căn cứ quân sự.

Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland tuyên bố hòn đảo không phải để bán và khẳng định chủ quyền đối với Greenland. Họ nhấn mạnh các quan ngại an ninh cần được giải quyết giữa các đồng minh.