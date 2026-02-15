Ô tô con tông hàng loạt phương tiện ngày 28 Tết

Khoảng 16h ngày 15/2 (28 tháng Chạp), ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 38A-105.xx lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, khi tới xã Đông Kinh (huyện Thạch Hà cũ, tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra va chạm với ô tô tải và 2 xe máy đi cùng chiều.

Sau va chạm, ô tô 5 chỗ tiếp tục tông sập tường rào nhà dân bên đường rồi mới dừng lại. Ba người đi trên 2 xe máy bị thương nặng, phải tới bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tại hiện trường, ôtô con biến dạng phần đầu, các phương tiện khác cũng hư hỏng. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, điều tra vụ việc.

Theo đơn vị quản lý đường bộ, nơi xảy ra tai nạn mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông được bố trí đầy đủ.