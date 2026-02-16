Miền Bắc trưa hửng nắng, sáng có sương mù

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/2, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều hửng nắng.

Từ đêm 16 đến rạng sáng 17/2, mưa có xu hướng gia tăng. Nền nhiệt về đêm và sáng duy trì ở mức lạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế ghi nhận mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 17/2, Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa và mưa rào rải rác. Trời tiếp tục rét vào đêm và sáng sớm.

Tại các khu vực còn lại, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày nắng. Riêng khu vực phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ ngày 16/2 có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi xảy ra dông.

Giới trẻ chụp ảnh Tết bên hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Dự báo thời tiết ngày 16/2, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.