Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các lực lượng bắc cầu phao sông Lô

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ngày 15/2 (28 Tết), Binh chủng Công binh chủ trì, phối hợp Quân khu 2, Quân chủng Phòng không - Không quân, tỉnh Phú Thọ và lực lượng tại chỗ đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện kỹ thuật khẩn trương bắc cầu phao qua sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).

Cầu dài hơn 220m, hoàn thành trong ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động khi có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được cơ quan, đơn vị giải quyết nghỉ Tết, đang chuẩn bị đón xuân cùng gia đình, người thân, song khi có lệnh là nhanh chóng có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ.

Với thời gian rất ngắn (từ 5h đến 21h) đã hoàn thành việc bắc cầu phao qua sông Lô, vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, kịp thời phục vụ nhân dân đi lại, đã thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nói riêng đối với nhân dân các địa phương.

Cầu phao sông Lô được quân đội lắp đặt xong vào tối 15/2 (Ảnh: Đăng Chiến).

Thể hiện sâu sắc bản chất cách mạng của một Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất và giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự nỗ lực và thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ.

Đại tướng mong rằng, trong thời gian tới, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, tổ chức vận hành cầu phao chặt chẽ, phục vụ nhân dân đi lại bảo đảm thông suốt, thuận tiện và an toàn tuyệt đối, góp phần ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, Đại tướng Phan Văn Giang thân ái gửi tới các cán bộ, chiến sĩ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất,...

Tối 15/2, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương đã hoàn tất việc lắp đặt cầu phao sông Lô, thuộc địa phận xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh, cho biết cầu phao chính thức vận hành từ 6h ngày 16/2.

Cầu phao sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu cầu phao nổi. Các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua cầu phao.

Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.