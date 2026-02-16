Đầu tư gì sau Tết 2026: Chuyên gia cảnh báo vàng, chứng khoán

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, câu chuyện "bỏ tiền vào đâu" để sinh lời trong năm 2026 đang là mối quan tâm hàng đầu. Báo cáo phân tích mới nhất từ các công ty chứng khoán đã đưa ra những nhận định chi tiết cho từng kênh đầu tư.

Lãi suất vẫn nhích lên: Nhà đầu tư nên ưu tiên kỳ hạn ngắn hoặc chia nhỏ các khoản gửi

Cụ thể với kênh tiền gửi, ghi nhận lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn trong tháng 1 và đầu tháng 2 do nhu cầu thanh khoản tăng theo thời điểm. Lãi suất qua đêm có thời điểm lên 16,39% ngày 3/2 trước khi giảm nhanh về 8,6% ngày 5/2. Diễn biến này được đánh giá phản ánh áp lực ngắn hạn hơn là sự thay đổi định hướng chính sách.

Hiện, lãi suất tiền gửi tiếp tục điều chỉnh tăng trên diện rộng. Từ đầu năm đến 6/2, nhóm ngân hàng có vốn nhà nước tăng 3-5 điểm cơ bản; nhóm tư nhân lớn tăng 1-12 điểm cơ bản; nhóm tư nhân nhỏ tăng 7-15 điểm cơ bản.

Mặt bằng phổ biến đang vào mức 1,7-3,%/năm cho kỳ hạn ngắn dưới 3 tháng; lãi suất vào khoảng 3,6-5%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng; lãi suất 5,3-5,7%/năm cho 12-48 tháng.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên ưu tiên kỳ hạn ngắn hoặc chia nhỏ các khoản gửi để duy trì linh hoạt tái đầu tư nếu lãi suất tiếp tục nhích lên.

Trái phiếu hồi phục, nên ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt

Với kênh trái phiếu, lợi suất đang có xu hướng tăng. Trong tháng 1, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 55.000 tỷ đồng và trúng thầu 24.425 tỷ đồng, tập trung ở các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm. Lợi suất trúng thầu quanh 3,3%/năm với 5 năm; 4,0% với 10 năm; 4,1% với 15 năm.

Thị trường thứ cấp giao dịch sôi động ở nhóm 5-10 năm, trong khi lãi suất giao dịch cầm cố bình quân khoảng 4,5%/năm. Giới phân tích cho rằng trong bối cảnh lợi suất còn dư địa tăng, nhà đầu tư nên ưu tiên các trái phiếu có thời gian đáo hạn ngắn hoặc trung bình để hạn chế rủi ro giảm giá.

Với trái phiếu doanh nghiệp, giá trị phát hành tháng 1 đạt 5.112 tỷ đồng; lãi suất coupon nhóm ngân hàng khoảng 6-7%/năm, còn nhóm bất động sản cao hơn đáng kể.

Các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững và thẩm định kỹ rủi ro với nhóm lãi suất cao.

Cổ phiếu đang gặp áp lực chốt lời ngắn hạn

Kênh được quan tâm hiện nay là kênh cổ phiếu, chuyên gia cho rằng thị trường bước vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng cuối năm trước. VN-Index giảm ba tuần liên tiếp và xuyên thủng 1.800 điểm; vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh 1.725 điểm. Hệ số P/E 12 tháng giảm về 15,8 lần tính đến 6/2.

Áp lực ngắn hạn đang đến từ hoạt động chốt lời, thanh khoản căng theo thời điểm và bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, chuyên gia dự báo EPS toàn thị trường năm 2026 tăng khoảng 14,4%, cán cân thanh toán cải thiện và đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy.

Theo đó, các chuyên gia khuyên nhà đầu tư tận dụng nhịp điều chỉnh để lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng và định giá hợp lý, đồng thời kiểm soát việc sử dụng đòn bẩy.

Chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư vàng về biến động của giá vàng hiện nay (Ảnh: DT).

Nhà đầu tư vàng cần thận trọng

Ở kênh vàng, biến động giá 30 ngày vượt 44%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Giá vàng hiện đang giằng co quanh vùng 5.000 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng SJC giao dịch quanh 173,5-176,5 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 6/2.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn thận trọng và chỉ tận dụng nhịp hồi kỹ thuật; với trung hạn, vàng vẫn có thể giữ vai trò tài sản phòng vệ trong danh mục.

Bất động sản giảm hiện tượng “lướt sóng” khi lãi cho vay tăng

Kênh bất động sản cũng được quan tâm. Dù rằng, lãi suất cho vay mua nhà tăng 0,5-1,5% so với cuối năm trước; lãi suất cố định 12-24 tháng phổ biến 9,2-10,5%/năm và cao hơn khi chuyển sang lãi thả nổi. Việc lãi cho vay tăng theo chuyên gia sẽ hạn chế được hiện tượng đầu cơ, lướt sóng.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên dự án có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí hưởng lợi từ hạ tầng và hạn chế sử dụng đòn bẩy cao trong bối cảnh chi phí vốn tăng.