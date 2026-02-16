Danh sách tướng quân đội, công an ứng cử đại biểu Quốc hội

Nghị quyết số 151 do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn ký ban hành nêu rõ có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Trong tổng số 864 ứng cử viên, các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo cơ cấu, Bộ Quốc phòng (bao gồm Bộ trưởng, cơ quan bộ, các quân khu, quân chủng) có 14 đại biểu Quốc hội. Bộ Công an (bao gồm cả Bộ trưởng) có 3 đại biểu Quốc hội.

Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cũng ghi nhận có nhiều sĩ quan cấp tướng thuộc khối quân đội và công an.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cụ thể như sau:

Khối Quân đội:

- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên

- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Tây Ninh

- Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Tiến Tuấn).

- Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ứng cử tại TP Hà Nội

- Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, ứng cử tại TPHCM

- Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, ứng cử tại TPHCM

- Trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao, ứng cử tại TPHCM

- Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp

- Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy quân khu 5, ứng cử tại tỉnh Gia Lai

- Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa

- Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu 1, ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn

- Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, ứng cử tại tỉnh Nghệ An

- Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, ứng cử tại tỉnh Nghệ An

- Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3, ứng cử tại tỉnh Ninh Bình

- Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, ứng cử tại tỉnh Phú Thọ

- Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4, ứng cử tại tỉnh Quảng Trị

- Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, ứng cử tại tỉnh Quảng Trị

- Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa

Khối Công an:

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an (Ảnh: Hồng Phong).

- Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, ứng cử tại tỉnh Hưng Yên

- Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ứng cử tại TPHCM

- Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, ứng cử tại TP Hà Nội

- Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, ứng cử tại TPHCM

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ứng cử tại An Giang

- Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ứng cử tại tỉnh Phú Thọ

- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, ứng cử tại tỉnh Quảng Trị

- Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa

Cùng với đó, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và đối ngoại của Quốc hội cũng có nhiều người ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm:

- Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Công an (biệt phái), ứng cử tại tỉnh Tây Ninh

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới (Ảnh: Phạm Thắng).

- Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ứng cử tại TPHCM

- Trung tướng Trần Đức Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ứng cử tại tỉnh Nghệ An

- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ứng cử tại tỉnh Ninh Bình

- Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ứng cử tại TPHCM

- Thiếu tướng Vũ Văn Hội, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long.

Thống kê cơ cấu kết hợp theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội cho thấy tổng số ứng cử viên là 864, trong đó 392 người là nữ (45,37%); 188 ứng viên là người dân tộc (21,76%); 65 người ngoài Đảng (7,52%). Trong số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa mới có 235 người tái ứng cử (27,2%), 612 người ứng cử lần đầu (70,83%) và 17 người từng ứng cử (1,97%). Về trình độ học vấn, có 593 người có trình độ trên đại học (68,63%); 261 ứng viên có trình độ đại học (30,21%) và 10 người trình độ dưới đại học (1,16%). Trong số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI có 217 người do Trung ương đề cử và 643 người do địa phương đề cử. Lần này có 4 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 15/3. Dự kiến ngày 22/3 sẽ công bố kết quả bầu cử và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ họp ngày 6/4.

.