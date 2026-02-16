Ukraine tập kích quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Moscow hạ loạt UAV

Lực lượng Ukraine khai hỏa về phía quân đội Nga ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Các quan chức Nga báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhắm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Nga vào ngày 15/2, bao gồm Moscow, Bryansk và Belgorod.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tuyên bố hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 13 máy bay không người lái hướng về thủ đô, và các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã xử lý các mảnh vỡ UAV tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Các biện pháp hạn chế bay tạm thời đã được áp đặt tại sân bay Domodedovo, nhưng sau đó đã được dỡ bỏ, theo truyền thông Nga.

Thống đốc tỉnh Bryansk Alexander Bogomaz cho biết khu vực này đã bị tấn công bằng máy bay không người lái liên tục từ sáng sớm. Ông tuyên bố 120 máy bay không người lái đã bị phá hủy tại đây.

Thống đốc Bogomaz xác nhận các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã khiến 5 khu vực đô thị và một phần thành phố Bryansk bị mất điện và hệ thống sưởi ấm.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó tuyên bố 102 máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn từ 9h đến 13h giờ Moscow trên khắp các tỉnh Bryansk, Kaluga và Tula, cũng như gần Moscow.

Ngoài ra, các kênh Telegram của Nga đưa tin về một cuộc tấn công dường như do Ukraine thực hiện vào thành phố Belgorod. Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết thông tin sơ bộ xác nhận cơ sở hạ tầng năng lượng bị thiệt hại đáng kể. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Hiện chưa có thông tin nào về mức độ thiệt hại hoặc thương vong.

Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu, nhà máy sản xuất vũ khí và kho đạn dược.

Các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch tấn công rộng lớn hơn của Ukraine vào lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Moscow tại nước láng giềng.

Ukraine trong thời gian qua đã tuyên bố tập kích vào cơ sở năng lượng Nga nhằm đáp trả các đợt tấn công dồn dập của Moscow vào mục tiêu của phía Kiev. Ukraine tin rằng các nhà máy năng lượng Nga là mục tiêu hợp pháp vì chúng giúp Moscow vận hành cỗ máy chiến sự.

Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine, Nga đã tập kích quy mô lớn vào cơ sở năng lượng của Ukraine.

Suốt mùa thu và mùa đông, Nga đã liên tục tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Kiev, khiến hàng nghìn người dân sống trong cảnh không có điện và hệ thống sưởi ấm trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.

Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài nhiều tuần, khi Moscow tìm cách vô hiệu hóa năng lực sản xuất vũ khí của Kiev để kiềm chế các cuộc tấn công sâu vào các mục tiêu dân sự của Nga.