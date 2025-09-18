Sau phản ánh trên Dân trí, TPHCM yêu cầu di dời 2 điểm giữ xe ở dạ cầu

Nội dung trên được ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, chiều 18/9.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, vừa qua tại Hà Nội xảy ra vụ cháy điểm giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, gây nguy hiểm cho kết cấu công trình. Do đó, ngày 2/9, Bộ Xây dựng có chỉ thị yêu cầu di dời tất cả điểm giữ xe ra khỏi các dạ cầu.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng gầm cầu cạn làm điểm giữ xe trái phép.

Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, qua rà soát, Sở Xây dựng ghi nhận trên địa bàn thành phố còn tồn tại 2 điểm giữ xe ở dạ cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng) và dạ cầu Him Lam trên đường Nguyễn Thị Thập (giáp ranh xã Bình Hưng và phường Tân Hưng).

“Sở Xây dựng đã tích cực đôn đốc các địa phương nhanh chóng xử lý, đề nghị di dời điểm giữ xe ở 2 cây cầu này trước ngày 30/10”, ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết thêm.

Ô tô đậu ở dạ cầu Him Lam, phường Tân Hưng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hai điểm giữ xe mà Phó trưởng Phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, nêu trên là 2 điểm có nguy cơ cháy nổ mà Dân trí đã phản ánh.

Cụ thể, dạ cầu Ông Lớn bị rào tôn và biến thành một điểm giữ xe, xung quanh gầm cầu là các vườn cây cảnh, quán cà phê võng ẩm thấp.

Tương tự, khu đất trống ở dạ cầu Him Lam cũng bị tận dụng làm điểm giữ xe, điểm tập kết rác thải, ô nhiễm môi trường. Người dân lo lắng, nếu không may xảy ra cháy, lửa sẽ bùng lên rất nhanh, gây thiệt hại lớn.