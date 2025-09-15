Hà Nội chính thức "xóa sổ" bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy lớn

Ngày 15/9, khu vực dưới gầm cầu Vĩnh Tuy không còn cảnh đỗ ô tô, xe máy. Một số biển báo "nơi trông giữ ô tô ngày và đêm" đã được tháo dỡ, thay thế bằng những tấm biển thông báo "điểm đỗ xe giải tỏa, không nhận trông giữ xe".

Theo ghi nhận, khu vực này cũng đã được dựng hàng rào ngăn phương tiện tự ý đỗ, riêng khu vực dưới chân trụ cầu T9 vẫn còn nhiều xe máy cũ.

Tấm biển không nhận trông giữ xe tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: CTV).

Trước đó, khoảng 13h ngày 30/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy khiến trên 500 xe máy bị cháy và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Bộ Xây dựng sau đó đã phối hợp UBND TP Hà Nội và các đơn vị chuyên môn tổ chức họp đánh giá sơ bộ về khả năng chịu lực nhánh Ram CV1C (đường dẫn xuống cầu) cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy.

PGS.TS Ngô Văn Minh (chuyên gia tư vấn) cho biết vụ cháy đã ảnh hưởng tới vị trí đáy và sườn dầm của công trình.

Vị trí xảy ra hỏa hoạn dưới gầm cầu nhánh Ram CV1C, 2 nhịp cuối (N1, N2) nối vào vị trí mố và trụ T2. Tổng thời gian ảnh hưởng của vụ cháy khoảng 45 phút, diện tích khoảng 300m2.

Qua khảo sát, kiểm định vị trí mố M1 không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy và gối cầu mố M1 ở trạng thái bình thường, không bị ảnh hưởng.

Hà Nội đã thu hồi giấy phép các bãi giữ xe dưới gầm cầu đường bộ (Ảnh: CTV).

Theo PGS.TS Ngô Văn Minh sau vụ cháy, bê tông đã bị suy giảm ở mức độ nhất định. Cốt thép dọc chưa ảnh hưởng nhiều nhưng cốt thép đai đã bị ảnh hưởng do chịu nhiệt.

Ông Minh cho biết nhánh Ram CV1C cầu Vĩnh Tuy vẫn khai thác được tải trọng theo thiết kế là HL93. Để đảm bảo khai thác an toàn lâu dài, nhịp và trụ cầu cần sửa chữa, khắc phục hư hỏng và trong thời gian chờ khắc phục nên tiếp tục hạn chế trọng tải xe qua cầu.

Sở Xây dựng Hà Nội đã thu hồi giấy phép 2 bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương và Ngã Tư Vọng.

Sau vụ cháy, Thủ tướng đã yêu cầu Chủ tịch Hà Nội có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định.

Chủ tịch Hà Nội được giao chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng với Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ cháy đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội và Công an các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.