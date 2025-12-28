Đại tướng Lê Văn Dũng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 28/12, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sự đóng góp to lớn của Đại tướng Lê Văn Dũng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: L.T.).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Đại tướng Lê Văn Dũng đã có những đóng góp to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của nhiều trận đánh, chiến dịch lớn và sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lê Văn Dũng đã luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.

Đại tướng Lê Văn Dũng tên thật là Nguyễn Văn Nới, sinh ngày 25/12/1945. Ông là người con của quê hương Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long). Trong kháng chiến chống Mỹ, ông đã trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường ác liệt ở miền Nam.

Đại tướng Lê Văn Dũng (phải) và Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 (Ảnh: Báo QK7).

Trong Chiến dịch Bình Giã (1964-1965), ông cùng đồng đội đã chặn đánh và bắn cháy 5 xe thiết giáp M113, đánh lui các đợt tiến công của địch. Trong trận tập kích tại Trảng Bàng (Tây Ninh) năm 1968, ông dùng súng B40 bắn cháy một xe thiết giáp M113 và một máy ủi của địch.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, trên cương vị Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34), ông đã cùng đơn vị tiêu diệt và làm bị thương 1.372 quân đối phương, bắn rơi 16 máy bay, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau này, trên các cương vị lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.