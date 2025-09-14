Gầm cầu ở TPHCM biến thành bãi giữ xe, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, gầm cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) đã bị biến thành quán cà phê võng, vườn cây cảnh và đặc biệt là một điểm giữ xe quy mô lớn.

Toàn bộ diện tích đất dưới gầm cầu, rộng hàng ngàn mét vuông, đã bị rào tôn kín mít và biến thành bãi giữ xe. Bãi xe này luôn đóng cửa, chỉ mở khi có phương tiện ra vào.

Bên trong, đủ loại ô tô được gửi và đậu ngay dưới gầm cầu. Người dân địa phương cho biết, bãi xe này đã hoạt động nhiều năm nay với mức giá từ vài trăm ngàn đến hơn một triệu đồng một chiếc, tùy loại xe.

Cách đó khoảng 2km, gầm cầu Him Lam trên đường Nguyễn Thị Thập, đoạn thuộc xã Bình Hưng, cũng đang trong tình trạng ẩm thấp, ô nhiễm, rác thải và lá cây chất đống, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cao. Tuy nhiên, khu vực này vẫn được "hô biến" thành điểm giữ xe ô tô. Một số người dân sinh sống gần đó bày tỏ sự lo lắng về các điểm giữ xe này, bởi nếu không may xảy ra cháy nổ, lửa có thể bùng lên rất nhanh và gây thiệt hại lớn.

Dưới gầm cầu Him Lam, phía phường Tân Hưng, một biển hiệu "Bãi giữ xe 24/24" đã tận dụng khoảng đất trống để đậu hàng loạt phương tiện như ba gác, xe tải, ô tô 4-16 chỗ.

Các phương tiện phục vụ cho mai táng cũng được gửi tại đây. Theo quan sát của Dân trí, bãi xe này gần như đã kín chỗ và chỉ nhận giữ ô tô, không giữ xe máy.

Điểm quay đầu dưới gầm cầu Him Lam cũng trở thành nơi giữ xe máy tự phát, gây cản trở giao thông.

Ngoài ra, gầm cầu Lò Gốm trên đường Võ Văn Kiệt, phía phường Bình Tiên (phường 7, quận 6 cũ) cũng được một công ty trong lĩnh vực cầu phà dùng làm bãi tập kết phương tiện, máy móc, vật tư.