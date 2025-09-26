TPHCM đề xuất sử dụng dạ cầu làm bãi giữ xe, khu thể thao

Ngày 26/9, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản gửi Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, kiến nghị cho phép sử dụng không gian dạ cầu để làm bãi giữ xe, khu thể dục thể thao.

Điểm giữ xe ở dạ cầu Him Lam, phường Tân Hưng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Sở Xây dựng, TPHCM không cấp phép, không tổ chức hoạt động trông giữ xe ở dạ cầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan này phát hiện vẫn còn tình trạng lấn chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép tại một số vị trí như: Cầu Ông Lớn (đường Nguyễn Văn Linh), cầu Him Lam (đường Nguyễn Thị Thập), cầu Rạch Ông (đường Trần Xuân Soạn), cầu Lò Gốm (đường Võ Văn Kiệt) và cầu cạn Phú Mỹ (đường Nguyễn Văn Linh).

Theo đánh giá, các bãi giữ xe tại đây đều hình thành tự phát. Mặc dù Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan đã nhiều lần nhắc nhở, chấn chỉnh, song tình trạng tái lấn chiếm vẫn tái diễn sau khi đoàn kiểm tra rời đi.

Đối với những trường hợp vi phạm, Sở Xây dựng sẽ phối hợp Công an TPHCM và UBND địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức di dời các bãi giữ xe trái phép trước ngày 30/10. Với những vi phạm phát sinh, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp xử lý dứt điểm, đảm bảo hoàn thành trong thời hạn trên.

Sở Xây dựng cho biết, theo quyết định của Thủ tướng, khu vực trung tâm TPHCM được quy hoạch 550,96ha đất dành cho bãi đỗ ô tô, taxi. Tuy nhiên, đến nay mới thực hiện được 2,69ha, đạt 0,5%. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, thành phố đang triển khai các đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo ranh giới mới.

Cơ quan này nhìn nhận, nhu cầu đỗ xe của người dân rất lớn, nhưng việc triển khai hệ thống giao thông tĩnh gặp khó khăn, nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, thành phố cũng rất thiếu sân bãi, không gian thể dục thể thao, đặc biệt cho thanh thiếu niên.

Theo Sở Xây dựng, nếu tận dụng hợp lý không gian dưới dạ cầu để tổ chức bãi đỗ xe hoặc hoạt động thể dục thể thao sẽ góp phần giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Từ thực tế này, Sở Xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi Luật Đường bộ và Nghị định 165/2024/NĐ-CP, theo hướng giao UBND cấp tỉnh quyền quyết định việc sử dụng dạ cầu, phần không gian dưới dạ cầu cho mục đích công cộng. Việc sử dụng phải phù hợp điều kiện thực tế, không ảnh hưởng đến kết cấu công trình, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và an toàn giao thông.