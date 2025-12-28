Cháy xưởng may ở Hải Phòng

Chiều 28/12, trên địa bàn xã Hải Hưng (Hải Phòng) xảy ra vụ hỏa hoạn tại một xưởng may. Vụ cháy khiến ngọn lửa bùng phát cao, kèm theo khói đen dày đặc tại khu vực nhà xưởng.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Đ.X.).

Do tác động của nhiệt và lửa, một phần mái tôn của nhà xưởng bị đổ sập.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt, tổ chức chữa cháy, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh. Đám cháy sau đó được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Hải Hưng cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, không cháy lan sang khu vực lân cận. Chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại về tài sản.

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tụ tập đông người tại khu vực xảy ra cháy và nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh.