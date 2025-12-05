Cảng cá 43 tỷ đồng hoang hóa, dân bỏ thuyền bè

Cảng cá xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa cũ (nay là xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) được đầu tư với tổng kinh phí 43 tỷ đồng, hoàn thành và bàn giao cho địa phương sử dụng từ năm 2017.

Thế nhưng, suốt 8 năm qua, cảng cá này chỉ thưa thớt tàu thuyền vào cập bến. Nơi đây chưa từng diễn ra cảnh buôn bán hải sản tấp nập như kỳ vọng.

Qua tìm hiểu, cảng cá xã Hoằng Thanh bao gồm các hạng mục như nhà điều hành, cọc neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, cấp thoát nước, bể xử lý nước thải, đắp đất, kè bờ bao, hai nhà tiếp nhận và phân loại thủy hải sản… và nhiều công trình phụ trợ khác.

Dự án được thực hiện với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc bốc dỡ, sơ chế, bảo quản và làm dịch vụ cho khoảng 5.400 tấn thủy sản/năm, cung cấp dịch vụ hậu cần và làm nơi neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân cảng cá bỏ hoang là do luồng lạch từ cửa sông dẫn vào cảng bị bồi lắng, tàu thuyền gặp nhiều khó khăn trong việc ra vào.

Tình trạng bồi lắng kéo dài suốt nhiều năm, ngư dân địa phương cũng nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, dẫn đến cảng cá bị bỏ hoang. Thậm chí, nhiều hộ dân địa phương đã bỏ nghề, tàu thuyền nằm mục nát ở khu neo đậu.

"Khi xây dựng cảng cá, chúng tôi mừng lắm nhưng đưa vào sử dụng chưa bao lâu thì luồng lạch bị bồi lắng, tàu thuyền mỗi tháng chỉ đi biển vài ngày khi nước lên. Nhiều người dân phải bỏ nghề vì không thể ra khơi. Chúng tôi đang bàn với nhau tự đóng tiền để thuê thợ về khơi thông luồng lạch, nhưng kinh phí quá cao", ông Phùng Văn Tiên (trú tại xã Hoằng Thanh) nói.

Chiếc bè của ngư dân mắc cạn ở cửa sông dẫn vào cảng cá và đã mục nát.

Do không hoạt động suốt nhiều năm, các công trình tại cảng cá đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Cột neo đậu tàu, thuyền tại cảng bị hư hỏng, trơ lõi thép hoen gỉ.

Các bảng điện trong khu nhà bốc xếp hàng hóa bị hư hỏng, không thể sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Tiệm, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết địa phương đã có tờ trình đến UBND tỉnh về việc cảng cá không hoạt động suốt nhiều năm.

Theo ông Tiệm, hiện có 2 phương án xử lý về thực trạng của cảng cá. “Một là sẽ bàn giao cảng cá lại cho tỉnh quản lý. Hai là, trong thời gian chưa giao về tỉnh, địa phương sẽ xin kinh phí để duy tu các công trình và nạo vét luồng lạch. Dự kiến kinh phí khoảng 2,9 tỷ đồng, số tiền này sử dụng vào việc nạo vét, trả tiền trông coi, bảo vệ cảng cá. Chúng tôi vẫn đang đợi ý kiến từ tỉnh”, ông Tiệm nói.

Vị trí cảng cá bị bỏ hoang (Ảnh: Google Maps).