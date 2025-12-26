Đột nhập nhà dân lúc rạng sáng "cuỗm" hơn 1 tỷ đồng

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ hình sự Đỗ Đình Mai (SN 1967, ngụ tại TPHCM, đang tạm trú tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đỗ Đình Mai (Ảnh: CTV).

Qua làm việc, đối tượng khai nhận đã đến khu vực phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 23/12 để khảo sát các căn nhà trong chợ Hồng Ngự rồi chờ đêm khuya để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đến 2h ngày 24/12, Mai mang theo kìm cắt lưới B40 đi vào trong hẻm, đến căn nhà thuộc khóm 4, phường Hồng Ngự, đối tượng dùng mỏ lết răng để kẹp và bẻ lấy 2 thanh sắt cửa sổ để chui vào nhà, lục soạn lấy trộm nhiều xấp tiền 500.000 đồng cùng nhiều vàng nữ trang, sau đó tẩu thoát.

Tang vật mà Mai trộm được (Ảnh: CTV).

Nhận tin báo, Công an phường Hồng Ngự nhanh chóng truy xét, làm rõ vụ việc. Nạn nhân khai tổng tài sản bị mất trị giá khoảng một tỷ đồng.

Đến 15h ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các xã, phường ở tỉnh An Giang đã bắt giữ Mai tại phòng trọ ở xã Thoại Sơn.

Tang vật thu giữ gồm 613 triệu đồng và nhiều nữ trang kim loại màu vàng.

Được biết, Mai có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù vào năm 2024, nay tiếp tục phạm tội.