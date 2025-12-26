Điều kiện để TPHCM có khu thương mại tự do

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc chiều 26/12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đã đọc tờ trình về việc xây dựng nghị quyết quy định trình tự, thủ tục thành lập, mở rộng và điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do tại TPHCM.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cụ thể hóa cơ chế, chính sách mới theo Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vừa được Quốc hội ban hành.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trình bày các tờ trình tại kỳ họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đối với việc thành lập khu thương mại tự do, khu vực đề xuất phải đáp ứng các mục tiêu được quy định tại Nghị quyết 260; phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và các quy hoạch liên quan. Hồ sơ thành lập do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM lập, trong đó có dự án thành lập, đánh giá hiện trạng khu vực, phân tích lợi thế so sánh, phương hướng phát triển, quy mô diện tích, tính chất, chức năng và phương án đầu tư hạ tầng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM thành lập Hội đồng thẩm định. Hội đồng tổ chức thẩm định, đánh giá điều kiện thành lập và lập báo cáo trình UBND thành phố xem xét. Trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận báo cáo thẩm định, UBND TPHCM quyết định việc thành lập khu thương mại tự do.

Đối với trường hợp mở rộng Khu thương mại tự do, dự thảo nghị quyết quy định rõ việc mở rộng được hiểu là tăng quy mô diện tích trên 10% so với diện tích đã được thành lập. Khu vực mở rộng phải có ranh giới liền kề hoặc có khả năng kết nối, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật với khu hiện hữu, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và khả năng lan tỏa phát triển.

Kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa X, diễn ra chiều 26/12 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hồ sơ mở rộng được xây dựng tương tự hồ sơ thành lập, nhưng tập trung làm rõ sự cần thiết của việc mở rộng, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng đáp ứng hạ tầng. Trình tự thẩm định và quyết định mở rộng được thực hiện theo quy trình tương tự thành lập mới, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ quy mô và định hướng phát triển.

Đối với việc điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do, nghị quyết phân biệt rõ hai trường hợp. Trường hợp điều chỉnh làm giảm diện tích hoặc tăng diện tích nhưng không vượt quá 10% tổng diện tích đã được thành lập thì được coi là điều chỉnh ranh giới. Việc điều chỉnh phải bảo đảm không làm thay đổi mục tiêu, tính chất và chức năng chính của khu thương mại tự do.

Hồ sơ điều chỉnh ranh giới tập trung làm rõ lý do điều chỉnh, phạm vi thay đổi, tác động đến quy hoạch, hạ tầng và hoạt động của khu thương mại tự do. UBND TPHCM xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở báo cáo thẩm định, đồng thời cập nhật nội dung điều chỉnh vào các quy hoạch có liên quan theo quy định.