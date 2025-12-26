Cá hồi Na Uy đang trở thành món ăn quen thuộc trên bàn ăn Việt

Sự thay đổi trong thói quen ăn uống và quan tâm đến nguồn gốc thực phẩm đang góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á của cá hồi Na Uy.

Nguồn đạm chất lượng cao, giàu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe từ cá hồi Na Uy đã trở nên quen thuộc trong những căn bếp gia đình Việt (Ảnh: NSC).

Theo số liệu mới nhất từ Hội Đồng Hải Sản Na Uy (NSC), Việt Nam đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất khu vực Đông Nam Á về tiêu thụ cá hồi tươi sống Na Uy. Tính đến tháng 11/2025, nhóm sản phẩm cá hồi tươi sống Na Uy xuất khẩu vào Việt Nam đạt khoảng 7.500 tấn, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức tăng trung bình của khu vực là 31%.

Trong khi các thị trường truyền thống như Nhật Bản hay Hàn Quốc duy trì mức tiêu thụ ổn định, nhu cầu tại Việt Nam lại tăng mạnh. Sự thay đổi này phản ánh bước chuyển rõ rệt trong thói quen ăn uống. Cá hồi không còn chỉ xuất hiện trong các nhà hàng Nhật, mà đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bếp gia đình ở những thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM.

Động lực chính của sự tăng trưởng này đến từ nhóm gia đình hiện đại, thường là các cặp vợ chồng trẻ hoặc gia đình trong độ tuổi 25 đến 44 với nguồn thu nhập vững vàng. Với họ, chuyện ăn uống không chỉ dừng lại ở hương vị mà còn là cách chăm sóc sức khỏe cho cả nhà.

“Tôi từng nghĩ cá hồi tươi sống vừa đắt vừa khó nấu, nhưng bây giờ tuần nào tôi cũng làm ít nhất hai bữa. Cá hồi giàu Omega 3 tốt cho con, mà chế biến lại khá nhanh và hợp với món Việt”, Minh Anh, 29 tuổi, sống tại Hà Nội, chia sẻ.

Minh Anh, cũng như nhiều bậc phụ huynh trẻ am hiểu về dinh dưỡng, ngày càng quan tâm đến giá trị của từng bữa ăn. Cá hồi Na Uy, giàu protein, các vitamin thiết yếu như A, D, B12 và Omega 3 tốt cho trí não, tim mạch, phù hợp với khẩu phần của gia đình nhiều thế hệ, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Trong bối cảnh an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu, nguồn gốc và nhãn hiệu “Hải sản đến từ Na Uy” (Seafood from Norway) trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng.

Cận cảnh lồng nuôi được trang bị kỹ thuật tiên tiến bậc nhất thế giới tại vùng biển trong lành và lạnh giá của Na Uy (Ảnh: NSC).

Cá hồi Na Uy được nuôi trong vùng nước lạnh và trong lành, dưới hệ thống quản lý nuôi trồng hải sản thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới. Mỗi con cá hồi Na Uy đều có thể truy xuất nguồn gốc, không dùng kháng sinh và an toàn để ăn sống.

“Người tiêu dùng trẻ ở Việt Nam rất tinh tế. Họ xem kỹ nhãn sản phẩm và rất chú ý đến xuất xứ. Việc nuôi trồng ở vùng nước lạnh và quy trình kiểm soát chất lượng theo chuẩn Na Uy mang đến thớ thịt săn chắc của cá hồi, giúp các gia đình yên tâm khi chuẩn bị bữa ăn cho con mình”, bà Åshild Nakken, Giám đốc NSC khu vực Đông Nam Á, nhận xét.

Nhãn hiệu Hải sản từ Na Uy (Seafood from Norway) - bảo chứng cho chất lượng của cá hồi (Ảnh: NSC).

Các hệ thống chuỗi bán lẻ hiện đại đang được mở rộng ở Việt Nam cũng là động lực thúc đẩy sự phổ biến của cá hồi Na Uy. Hạ tầng bảo quản lạnh được cải thiện giúp cá hồi tươi sống có mặt rộng rãi hơn, không chỉ ở các đại siêu thị mà còn ngay trong các khu dân cư và siêu thị mini gần nhà.

Bên cạnh đó, tính linh hoạt của thực phẩm cá hồi rất phù hợp với nhịp sống đô thị. Khác với nhiều nguồn đạm truyền thống cần thời gian chế biến lâu, cá hồi có thể áp chảo, nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc thả vào nồi canh chua chỉ trong vài phút. Sự kết hợp giữa sự nhanh gọn, giàu dinh dưỡng và hương vị ngon ngậy đã giúp cá hồi trở thành loại đạm phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Việc cá hồi Na Uy xuất hiện ngày càng thường xuyên trong bếp Việt cũng phản ánh một thay đổi lớn trong thói quen ẩm thực của người Việt hiện nay. Ranh giới giữa nguyên liệu được coi là địa phương và nguyên liệu quốc tế đang mờ dần, nhường chỗ cho nhu cầu về chất lượng và sự tiện lợi.

Khi hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng, cá hồi Na Uy tươi sống sẽ ngày càng trở nên quen thuộc trong khẩu phần người Việt, đặc biệt với thế hệ người tiêu dùng trẻ hiểu biết luôn chú trọng chất lượng bữa ăn gia đình.