Một người đàn ông đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi dạ dày bị "xé toạc” do uống phải một ly cocktail có chứa nitơ lỏng, được một đầu bếp nổi tiếng pha chế trong buổi tiệc Giáng sinh của công ty tại thành phố Moscow (Nga).

Sự việc xảy ra tại buổi tiệc tổ chức ở studio ẩm thực Igra Stolov (tạm dịch: trò chơi bàn tiệc). Tại đây, các vị khách được chiêu đãi một màn trình diễn pha chế mang tính biểu diễn do một đầu bếp (chưa tiết lộ danh tính) thực hiện.

Người đàn ông ngã gục, vỡ dạ dày sau khi uống món đồ có pha nitơ hóa lỏng (Nguồn video: Mail).

Theo truyền thông Nga, đầu bếp này đã pha các loại cocktail (loại đồ uống hỗn hợp có cồn, được pha trộn từ một hoặc nhiều loại rượu mạnh) bằng nitơ lỏng.

Đây vốn là một chất thường được dùng trong nhà bếp chuyên nghiệp để làm đông thực phẩm tức thì. Tuy nhiên chất này trở nên vô cùng nguy hiểm nếu uống khi chưa bay hơi hoàn toàn.

Các nhân chứng cho biết, khách dự tiệc không hề được đầu bếp cảnh báo về rủi ro. Thậm chí, đầu bếp còn được cho là đã khuyến khích một người đàn ông uống ngay ly cocktail vừa pha.

Trong tiếng cười nói rộn ràng giữa bữa tiệc Giáng sinh, vị khách có tên Sergey, 38 tuổi, đã làm theo và lập tức phải trả giá đắt.

Người đàn ông ngã gục sau khi uống phải ly đồ uống có chứa nitơ lỏng (Ảnh: Mail).

Ngay sau khi uống ly cocktail có nitơ hóa lỏng vào người, anh Sergey ôm bụng đau đớn rồi gục xuống tại chỗ. Sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu khẩn cấp.

Bữa tiệc cuối năm tưởng chừng là một ngày vui, cuối cùng trở thành cảnh tượng hỗn loạn. Các vị khách hốt hoảng vội vàng liên hệ với đội ngũ y tế để nỗ lực giành giật sự sống cho nạn nhân.

Các bác sĩ xác định, nitơ lỏng đã nhanh chóng giãn nở thành khí bên trong cơ thể, khiến dạ dày của nạn nhân bị vỡ.

Người đàn ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tại đây, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu để khâu lại dạ dày bị rách. Sau ca mổ, bệnh nhân tỉnh lại và đang hồi phục. Song ở thời điểm hiện tại, các bác sĩ cho biết tình trạng bệnh nhân vẫn rất nghiêm trọng.

Theo giới chuyên môn, nitơ lỏng sôi dữ dội ở nhiệt độ phòng. Nếu con người vô tình uống phải khi chưa bay hơi, chất này có thể gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng hoặc tử vong.

Các chuyên gia cho biết, nitơ lỏng cực kỳ nguy hiểm nếu nuốt phải. Khi đi vào cơ thể, nó nhanh chóng chuyển thành khí và nở ra với thể tích gấp hàng trăm lần, tạo áp lực lớn lên các cơ quan nội tạng.

Sự giãn nở đột ngột này có thể gây vỡ dạ dày, xuất huyết nội, tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Nhiệt độ cực thấp của nitơ lỏng còn có thể làm đông cứng mô bên trong, khiến tổn thương càng nặng nề hơn.

Đồ uống chỉ an toàn khi toàn bộ nitơ lỏng đã bay hơi hoàn toàn. Chỉ cần còn sót lại một lượng nhỏ cũng có thể đe dọa tính mạng người sử dụng.

Cũng theo các chuyên gia y tế, trước đó trên thế giới từng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do uống trực tiếp nitơ lỏng. Vì vậy, việc sử dụng chất này trong đồ uống bị kiểm soát chặt chẽ hoặc bị khuyến cáo không sử dụng tại nhiều quốc gia.

Năm 2015, một phụ nữ tại Anh suýt mất mạng sau khi uống một ly đồ uống có chứa nitơ lỏng. Cô gục ngã trong đau đớn và phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày, nối trực tiếp thực quản với ruột non để giữ mạng sống.