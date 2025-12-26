Hành trình trở về của sinh viên, cán bộ Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

Trở về để sẻ chia hành trình trưởng thành

Thanh xuân cũng giống như những bông pháo hoa trên bầu trời, chỉ rực rỡ trong khoảnh khắc, nhưng dư âm thì còn mãi. Vì vậy, những lần quay trở lại mái trường phổ thông, nơi lưu giữ những năm tháng đầu đời luôn mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt với mỗi người trẻ.

Vừa qua, Lê Gia Mỹ, sinh viên lớp 23QT ngành Quản trị Kinh doanh và Ngô Kiến Hào, sinh viên lớp 25LK ngành Luật Kinh tế (MIT Uni.) đã trở lại Trường THPT Điểu Cải - ngôi trường đã gắn bó với các bạn suốt những năm phổ thông.

Không mang theo những bài thuyết trình khô cứng, hai cựu học sinh chọn cách kể lại câu chuyện thật của chính mình: từ những bỡ ngỡ ngày đầu vào đại học đến quá trình thích nghi, học tập và xác định con đường nghề nghiệp.

Những câu chuyện người thật - việc thật từ cựu học sinh đã giúp học sinh THPT có cái nhìn thực tế hơn về môi trường học tập, định hướng nghề nghiệp và cơ hội phát triển tại MIT Uni (Ảnh: BTC).

Tại buổi gặp gỡ, những chia sẻ về môi trường học tập ứng dụng, các buổi học gắn với doanh nghiệp, sự đồng hành sát sao của giảng viên và cơ hội trải nghiệm sớm tại MIT Uni. đã giúp học sinh THPT có cái nhìn cụ thể hơn về đời sống đại học. Những câu chuyện “người thật - việc thật” không chỉ mang tính thông tin mà còn tạo sự gần gũi, giúp các em tự tin hơn khi đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn trường.

Tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Xuân Lộc, ông Nguyễn Hữu Vinh - cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán MIT Uni., cựu học sinh của trường đã có dịp trở lại, gặp gỡ thầy cô và chia sẻ niềm tự hào khi đang làm việc tại một môi trường giáo dục đại học gần quê nhà.

Ông Nguyễn Hữu Vinh (đứng bên phải) - cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán MIT Uni.

ThS. LS. Mai Thị Ngân Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Marketing - Trải nghiệm, Giám đốc Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế, cựu học sinh Trường THPT Cẩm Mỹ, cũng thường xuyên quay về trường cũ trong các hoạt động kết nối - hướng nghiệp.

Hay Hồng Vân, chuyên viên Trung tâm Tuyển sinh, cựu học sinh Trường THPT Vĩnh Cửu, đã trở lại trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, mang theo câu chuyện của một người trẻ lựa chọn gắn bó lâu dài với giáo dục.

Ở Trường TH-THCS-THPT Hồng Bàng, các cựu học sinh như Nguyễn Trung Hiếu (K25 - ngành Truyền thông đa phương tiện), Trần Ngọc Bảo Lâm (K25 - ngành Thiết kế đồ họa) và Nguyễn Quỳnh Khánh Ly (lớp 23LK - ngành Luật Kinh tế) cũng đã trở về thăm thầy cô, ôn lại kỷ niệm và chia sẻ những trải nghiệm học tập thực tế tại MIT Uni.

Hồng Vân, chuyên viên Trung tâm Tuyển sinh MIT Uni., cựu học sinh Trường THPT Vĩnh Cửu

Sợi dây kết nối bền bỉ giữa trường, thầy cô, sinh viên

Điều MIT Uni. cảm nhận rõ nét từ các chuyến trở về các trường THPT Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Điểu Cải, Hồng Bàng chính là sợi dây gắn kết bền chặt giữa nhà trường phổ thông, thầy cô, học sinh, đại học. Nhiều gương mặt từng là học sinh của các trường này hiện đang tiếp tục hành trình học tập, làm việc tại MIT Uni. ngôi trường chỉ cách nơi các em từng học từ 20 đến 40 phút di chuyển.

Thông qua những câu chuyện gần gũi, chân thật của cựu học sinh, nhiều học sinh THPT đã có thêm góc nhìn thực tế về con đường đại học. Thay vì chạy theo xu hướng hay lựa chọn xa nhà, không ít em bắt đầu cân nhắc một môi trường học tập vừa sức, có định hướng ứng dụng rõ ràng và cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp sớm.

Với định hướng “đại học ứng dụng”, lộ trình đào tạo gắn thực tiễn và đội ngũ giảng viên đồng hành, MIT Uni. đang trở thành lựa chọn được nhiều học sinh địa phương tin tưởng. Những chuyến trở về thăm trường cũ của sinh viên, cán bộ nhà trường vì thế không chỉ là cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc, mà còn là lời khẳng định nhẹ nhàng về một lựa chọn đúng đắn cho tương lai.

