Chứng khoán giảm tiếp 13 điểm, nhóm Vingroup ghìm điểm số

Đúng như nhiều dự đoán, thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong ngày hôm nay, sau khi lỡ nhịp chinh phục đỉnh 1.800 điểm. Trong phiên, VN-Index có lúc rơi xuống vùng 1.690 điểm, chỉ số giảm 50-60 điểm. Tuy nhiên tới cuối phiên, đà giảm được chốt chặn ở mức 13,05 điểm, bật về vùng 1.729,8 điểm.

Nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup gồm VIC, VHM, VPL tiếp tục kìm kéo chỉ số, lấy đi của thị trường khoảng 7,7 điểm. Trong đó, VIC giảm 1,9%, VHM giảm 3,76% còn VPL giảm sàn.

Tài sản tỷ phú Vượng lại chao đảo (Ảnh minh họa: VIC),

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã mất 2,7 tỷ USD trong phiên hôm nay, giá trị tài sản còn 27,2 tỷ USD, đứng vị trí 83 trên bảng xếp hạng người giàu thế giới, theo cập nhật đến 15h30 của Forbes.

Nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup cũng là những mã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất phiên này. Cụ thể, giá trị bán ròng VIC đạt 531 tỷ đồng, VHM là 360 tỷ đồng còn VRE là 121 tỷ đồng. Lực bán này cũng góp phần khoét sâu thêm đà bán ròng của khối ngoại trên thị trường hôm nay với giá trị hơn 1.149 tỷ đồng.

Đi ngược lại thị trường, cổ phiếu STB (Sacombank) và HPG (Hòa Phát) bất ngờ tăng điểm, góp phần tích cực đến chỉ số.

Thị trường chứng khoán được nhiều đơn vị dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm; nên chờ đợi mặt bằng giá trên thị trường ổn định hơn trong những phiên tới rồi tìm kiếm cơ hội giải ngân mới.