Nhật Bản cải tổ chính sách lao động nhập cư

Công nhân tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở Nhật Bản (Ảnh: Asahi).

Theo NHK, kế hoạch của chính phủ Nhật Bản là sẽ tiếp nhận 1.231.900 lao động cho đến cuối tháng 3/2029 theo hai hệ thống gồm chương trình dành cho lao động có kỹ năng và một chương trình đào tạo mới.

Theo kế hoạch, 805.700 người sẽ được tiếp nhận trong 19 lĩnh vực theo hệ thống hiện hành dành cho lao động kỹ năng đặc định. Xét theo ngành nghề, 199.500 người sẽ làm việc trong sản xuất sản phẩm công nghiệp, 133.500 người trong sản xuất thực phẩm và đồ uống, và 126.900 người trong chăm sóc điều dưỡng.

Hệ thống còn lại, dự kiến được triển khai vào ngày 1/4/2027, nhằm đào tạo lao động nước ngoài để họ đạt trình độ lao động kỹ năng đặc định trong thời gian về nguyên tắc là 3 năm. Theo hệ thống này, 426.200 người sẽ được tiếp nhận trong 17 lĩnh vực. Xét theo ngành nghề, 123.500 người sẽ làm việc trong xây dựng, 119.700 người trong sản xuất công nghiệp, và 61.400 người trong sản xuất thực phẩm và đồ uống.

Các quan chức cho biết đây là con số tối đa, được tính toán dựa trên lượng nhân lực có thể bảo đảm tại Nhật Bản cũng như mức tăng năng suất lao động dự kiến.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thảo luận kế hoạch này và để nội các phê chuẩn vào tháng 1.