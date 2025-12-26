Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 26/12 tại một khu chợ dân sinh ở xã Long Điền, tỉnh An Giang.

Theo đó, một người phụ nữ đi xe máy từ trong ngõ ra đã đi bên trái đường, khiến tài xế xe container giật mình phanh gấp và các tấm thép nặng ở thùng sau lao lên trước theo quán tính, đẩy cabin đổ gục xuống.

Xe container gãy gập cabin sau một cú phanh gấp (Nguồn video: OFFB).

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Trong tình huống trên, có vẻ như tài xế xe container đã không kiểm soát tốt tốc độ khi đi trong khu vực đông dân cư, dẫn tới việc phải phanh gấp khi gặp chướng ngại vật bất ngờ. Trong khi đó, người đi xe máy đã đi trái đường, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Xe siêu trường, siêu trọng, xe chở hàng nặng sẽ cần quãng đường phanh lớn hơn rất nhiều so với ô tô con khi muốn dừng lại, nên các tài xế cần chú ý tập trung quan sát, giữ khoảng cách an toàn và kiểm soát tốc độ để tránh tình huống phải phanh gấp như trong clip trên.

Bên cạnh đó, với các xe chở tấm thép hoặc tấm thép kích thước lớn, trọng lượng lớn, việc phanh gấp còn khiến hàng nặng ở thùng sau đổ xuống đường hoặc lao về trước theo quán tính, xô vào cabin gây nguy hiểm.