Sàm sỡ học sinh, chủ tiệm sửa xe "A Bưởi" bị khởi tố

Ngày 26/12, Công an xã Bình Phú cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đối với Nguyễn Văn Giàu (36 tuổi, trú tại ấp Phú Phong, xã Bình Phú) để điều tra về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Văn Giàu (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, trước đó, lúc 15h30 ngày 29/10, cháu V.L.P (13 tuổi, ngụ xã Càng Long) và một số bạn học đến tiệm sửa xe "A Bưởi" (ở ấp Phú Phong, xã Bình Phú) do Giàu làm chủ để bơm bánh xe.

Sau khi bơm xe xong, Giàu bất ngờ dùng tay ôm từ sau lưng vòng qua bụng và có nhiều hành vi dâm ô với cháu P..

P. về nhà kể cho gia đình, sự việc nhanh chóng được trình báo lên Công an xã Bình Phú.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.