Nguyễn Ngọc Anh song ca ăn ý cùng chồng trên sóng VTV

Tối 29/11, tại Gala Công dân số: Chìa khóa vàng mở tương lai phát sóng trực tiếp trên VTV1, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và chồng - nhạc sĩ Tô Minh Đức - đã mang đến màn song ca ấn tượng với ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam. Hai giọng ca hòa quyện ăn ý, truyền tải cảm xúc mạnh mẽ, khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức hòa giọng trong ca khúc “Ngàn ước mơ Việt Nam” (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay sau đó, Nguyễn Ngọc Anh thể hiện solo ca khúc Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh, tiếp tục chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, nữ tính và phong thái biểu diễn cuốn hút.

Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn giữ phong độ ổn định cả về giọng hát lẫn hình ảnh. Nhiều người nhận xét rằng, Nguyễn Ngọc Anh đang ở giai đoạn chín muồi trong sự nghiệp, đồng thời tận hưởng hạnh phúc viên mãn bên ông xã Tô Minh Đức.

Năm nay được xem là năm “trở lại” mạnh mẽ của nữ ca sĩ sinh năm 1981 khi cô ra mắt album phòng thu Lời hẹn ước sau nhiều năm. Album đa phong cách được cô chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự hỗ trợ của ông xã - nhạc sĩ Tô Minh Đức - cùng các nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Sơn Thạch, Phạm Thanh Hà…

Đáng chú ý, album có 2 ca khúc do Hồ Hoài Anh sáng tác riêng cho Nguyễn Ngọc Anh là Khép lại dở dang và Đồng sàng dị mộng.

Trên nền tảng số, Đồng sàng dị mộng gây chú ý nhờ màn kết hợp ấn tượng giữa Nguyễn Ngọc Anh và Divo Tùng Dương. Nhiều khán giả nhận xét đây là “bài song ca hay nhất trong 10 năm qua”, với sự hòa quyện âm - dương hài hòa và giọng hát ma mị, cuốn hút của 2 nghệ sĩ.

Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn giữ được phong độ ổn định về giọng hát lẫn hình ảnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, Khép lại dở dang, ca khúc chủ đề phim Gió ngang khoảng trời xanh với sự tham gia của Phương Oanh, từng "gây bão" trên sóng VTV và mạng xã hội trong 4 tháng phát sóng, đồng thời được nữ ca sĩ chọn làm MV.

Vượt ra khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim, Khép lại dở dang được kỳ vọng sẽ có đời sống riêng lâu dài nhờ giọng hát đầy cảm xúc của Nguyễn Ngọc Anh. Sau khi phim kết thúc, dù bài hát không còn vang trên sóng VTV3 mỗi tối, nữ ca sĩ vẫn hy vọng nó tiếp tục nhận được sự quan tâm và yêu mến từ những người hâm mộ âm nhạc của cô.

Cô cũng từng thẳng thắn chia sẻ với phóng viên Dân trí về nhận xét rằng âm nhạc của cô “một màu”, nhưng vẫn giữ được tệp khán giả trung thành. Nguyễn Ngọc Anh nói: “Từ đó đến nay, tôi luôn nghĩ đơn giản: một nghệ sĩ chỉ giỏi nhất ở một thể loại hoặc phong cách mà mình theo đuổi. Có thể thử nhiều màu sắc khác nhau, nhưng điều đó không quyết định sự thành công”.

“Điều quan trọng là hát hay nhất ở thể loại nào và ca khúc nào được khán giả nhớ đến hoặc tạo hit. Nghệ thuật hay âm nhạc phải có chất, có phong cách riêng, và đôi khi sự “một màu” cũng chính là phong cách của nghệ sĩ”, nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Đối với ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Đức vừa là người đồng hành trong âm nhạc, vừa là điểm tựa vững chắc trong đời sống gia đình (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình: “Tôi luôn nghĩ không nên đòi hỏi hay đặt quá nhiều yêu cầu. Cuộc sống của chúng tôi vì thế luôn hài hòa với mọi thứ.

Hạnh phúc với tôi đôi khi chỉ là khi bước xuống sân khấu, trở về nhà, bỏ lớp trang điểm, mặc một bộ quần áo mình cảm thấy thoải mái, nấu bữa ăn ngon cho gia đình. Như thế cũng cảm thấy đủ hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi".