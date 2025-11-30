Thủ tướng: Phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần "3 tiên phong", "5 làm chủ"

Ngày 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", triển khai Đề án 2415 của Chính phủ về "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" và biểu dương điển hình hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho biết phụ nữ đóng vai trò trung tâm, là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của toàn xã hội, là lực lượng cách mạng đóng góp to lớn làm nên những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nhật Bắc).

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của phụ nữ và công tác phụ nữ, đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ, tăng cường vai trò, sự đóng góp của phụ nữ và bảo đảm bình đẳng giới trong mọi mặt đời sống, xã hội.

Theo Thủ tướng, sự phát triển của phụ nữ cũng chính là nền tảng nuôi dưỡng giá trị nhân cách mỗi con người, là điểm tựa hạnh phúc của mỗi gia đình, là yếu tố quyết định sự ổn định và bền vững của xã hội, là động lực quan trọng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh và thịnh vượng của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng song song với đấu tranh vì bình đẳng giới, vì tiến bộ, công bằng xã hội, chúng ta phải khuyến khích, tạo mọi điều kiện hơn nữa cho phụ nữ phát huy hết trí tuệ, năng lực, hiệu quả cho phát triển đất nước nhanh, bền vững, xứng đáng với vị trí, vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu (Ảnh: Nhật Bắc).

Tiếp nối khí thế cách mạng sôi nổi của các phong trào "Ba đảm đang", "5 tốt" trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc trước đây, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, Thủ tướng đề nghị phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần "3 tiên phong"; "5 làm chủ" trong khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Đề án 2415.

"3 tiên phong" gồm tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những lĩnh vực khó, phức tạp, dám vượt qua giới hạn của bản thân mình; tiên phong đổi mới sáng tạo, tư duy khác biệt, chấp nhận rủi ro; tiên phong đẩy mạnh hội nhập, kết nối, thích ứng linh hoạt, tuân thủ đạo đức kinh doanh và pháp luật, đóng góp an sinh xã hội.

"5 làm chủ" gồm làm chủ tri thức, kỹ năng; làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; làm chủ tài chính và các nguồn lực phát triển; làm chủ trong quản trị thông minh, tối ưu hóa hiệu quả công việc; làm chủ thị trường, hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.