Một trường bị phản ánh chưa trả tiền A80 cho sinh viên, hiệu trưởng nói gì?

Ngày 30/11, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Mai Anh - sinh viên Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương - cho biết đến nay vẫn chưa nhận được tiền tham gia sự kiện A80.

“Tất cả các bạn mà em biết đều chưa nhận được khoản tiền này. Chúng em mới chỉ nhận giấy khen thưởng. Khi biết sinh viên các trường khác đã nhận tiền, chúng em cũng có chút băn khoăn nhưng không dám thắc mắc với thầy cô”, Mai Anh nói.

Nữ sinh cho biết thêm, nhà trường chưa từng đề cập đến số tiền sẽ hỗ trợ sinh viên là bao nhiêu.

Minh, một nam sinh Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương trong đội hình xếp chữ A80, cho biết nội dung tương tự.

Minh từng nghe bạn bè nói về việc sẽ được hỗ trợ tiền tập luyện và tham gia sự kiện A80 nhưng không để tâm đến. Chỉ khi trên mạng xã hội ồn ào vụ việc tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Minh mới biết nhiều trường đã chi trả khoản tiền này.

“Với cá nhân em, được tham gia A80 là niềm tự hào, em không quan tâm tới việc có được hỗ trợ tiền hay không”, Minh nói.

Trước đó, vào chiều ngày 30/11, mạng xã hội có bài viết ẩn danh phản ánh việc trường Sư phạm nghệ thuật Trung ương chưa chi trả tiền cho sinh viên. Theo người viết bài, sinh viên các trường khác đều đã được nhận tiền.

Mạng xã hội có bài viết ẩn danh phản ánh việc trường Sư phạm nghệ thuật Trung ương chưa chi trả tiền cho sinh viên (Ảnh chụp màn hình).

Trả lời phóng viên Dân trí, PGS.TS Lê Vinh Hưng, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, khẳng định: “Không có chuyện nhà trường không chi trả cho sinh viên. Nhà trường sẽ chi trả đầy đủ và thậm chí chi trả cao hơn các con số mà các em đang nhắc đến trên mạng xã hội, không trừ đi bất kỳ khoản tiền ăn uống nào”.

Ông Hưng cho biết thêm, nhà trường đang làm các thủ tục, do trường có số lượng sinh viên tham gia A80 đông nhất, khoảng trên 2.000 em, nên không thể nhanh như các trường chỉ có vài trăm sinh viên tham gia.

Sự việc ồn ào liên quan khoản tiền hỗ trợ sinh viên tham gia sự kiện A80 bắt nguồn từ các bài viết ẩn danh trên mạng xã hội. Trường đầu tiên bị nêu tên là Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Sinh viên phản ánh nhà trường chỉ hỗ trợ 940.000 đồng/người trong khi các trường khác trả 1,6-2,2 triệu đồng/người.

Trao đổi với báo chí, hiệu trưởng nhà trường cho biết đây là sự hiểu lầm, do thông tin đưa đến sinh viên chưa chính xác. Các sinh viên sẽ còn được nhận tiền hỗ trợ đợt 2 khoảng 500.000 đồng/người kèm giấy khen tham gia sự kiện.

(*) Tên sinh viên đã được thay đổi