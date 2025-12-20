Cận cảnh khắc phục gần 100 điểm sạt lở trên đường nối Nha Trang - Đà Lạt

Giữa tháng 11, do mưa lớn kéo dài, quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng lớn, gây tắc nghẽn tuyến đường nối Nha Trang (Khánh Hòa) với Đà Lạt (Lâm Đồng). Trong đó, có một vụ sạt lở đá làm 6 người thiệt mạng, 18 người bị thương.

Theo thống kê của Công ty Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, từ tháng 11 đến nay, trên đèo Khánh Lê đã xuất hiện gần 100 điểm sạt lở. Trong số này, có 55 điểm đất đá tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn, gây tắc đường hoàn toàn. Trong ảnh là 2 điểm sạt lở nghiêm trọng ở đoạn giữa đèo Khánh Lê.

Cận cảnh các điểm sạt lở nghiêm trọng trên đường nối Nha Trang - Đà Lạt (Video: Trung Thi).

Tại các điểm sạt lở, xuất hiện nhiều khối đá lớn, nặng từ vài chục đến vài trăm tấn, rơi từ taluy dương xuống mặt quốc lộ 27C.

Lực lượng chức năng dựng các bảng cảnh báo nguy hiểm tại những khu vực xảy ra sạt lở.

Tình trạng sạt lở đã làm hư hỏng hệ thống mương thoát nước, khiến các hạng mục an toàn giao thông trên quốc lộ 27C bị ngã đổ tại nhiều vị trí.

Sạt lở tại một điểm taluy dương với khối lượng lớn đã làm hư hỏng nghiêm trọng 2 đoạn trên tuyến đèo Khánh Lê.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, tại điểm sạt lở km44 trên đèo Khánh Lê có hơn 100 khối đá lớn đổ xuống mặt đường. Các khối đá được đánh số thứ tự trước khi phá hủy, di dời khỏi mặt đường.

Công nhân sử dụng thiết bị để khoan vào các khối đá rơi trên mặt quốc lộ 27C, sau đó dùng nêm sắt và búa tạ để chẻ đá trên đèo Khánh Lê.

Một công nhân cho hay, phương pháp này được áp dụng đối với các khối đá có kích thước vừa phải, còn với những khối đá lớn hơn lực lượng chức năng phải sử dụng vật liệu nổ để phá hủy.

Một khối đá sau khi được chẻ nhỏ, được đưa lên xe tải để vận chuyển khỏi hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Máy móc cùng công nhân đang dọn bùn đất do sạt lở trên quốc lộ 27C, giúp các phương tiện lưu thông an toàn sau khi đoạn đường này được thông xe.

Ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, cho biết từ giữa tháng 11 đến nay, công ty đã huy động hơn 20 đầu máy, thiết bị cùng hàng chục công nhân thi công khắc phục hậu quả sạt lở.

"Đến nay, tất cả các vị trí sạt lở trên mặt đường đã được dọn cơ bản thông thoáng, hiện công ty tiếp tục hốt đất đá trong lề để mở rộng tầm nhìn. Dự kiến, vào giữa tuần tới, quốc lộ nối Nha Trang - Đà Lạt sẽ thông tuyến trở lại", ông Đoàn thông tin.

Ngoài những điểm sạt lở taluy dương, trên đèo Khánh Lê còn xuất hiện các điểm sạt lở taluy âm.

Ông Lê Thuận Đoàn cho hay, đối với sạt lở taluy âm, công ty đã đóng cừ chắn và đổ đá cấp phối để các phương tiện lưu thông an toàn qua tuyến, sau đó kiên cố hóa.

Cũng theo ông Đoàn, đối với taluy dương tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngành chức năng ở tỉnh Khánh Hòa sẽ thuê đơn vị tư vấn đánh giá lại các vị trí và đề xuất phương án gia cố trong thời gian tới.

Vị trí quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (Ảnh: Google Maps).