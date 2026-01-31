Hà Nội FC đánh bại SL Nghệ An, Thể Công Viettel thắng sít sao CLB Hải Phòng

Chỉ sau 2 phút bóng lăn, lưới của đội chủ nhà SL Nghệ An đã rung lên sau pha dứt điểm trong vòng cấm của David Fisher. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định có lỗi việt vị của Nascimento trước đó.

Tuy nhiên, đến phút thứ 8, cũng từ quả treo bóng của Nascimento vào vòng cấm, Fisher nhả bóng để Hai Long dứt điểm quyết đoán làm tung lưới thủ thành Cao Văn Bình mang về bàn mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Bàn thắng sớm giúp đội khách làm chủ thế trận với nhiều đợt hãm thành liên tiếp. Phút 25, từ pha để mất bóng của SL Nghệ An ở giữa sân, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cướp bóng trước khi chọc khe tinh tế cho Hùng Dũng và tiền vệ sinh năm 1993 dễ dàng đánh bại thủ thành Cao Văn Bình trong pha đối mặt để giúp đội khách vượt lên dẫn trước hai bàn.

Hà Nội FC thắng Sông Lam Nghệ An 2-1 (Ảnh: VPF).

Phút 41, đội khách bất ngờ phải chơi với 10 người khi Hùng Dũng phải nhận thẻ đỏ sau pha đạp bóng thẳng người với hậu vệ SL Nghệ An. Tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, lợi thế chơi hơn người giúp SL Nghệ An tạo ra áp lực lớn với khung thành đội khách. Thế nhưng khi đang mải mê tấn công thì đội chủ nhà phải nhận bàn thua thứ 3. Từ đường phản công nhanh, Hai Long tung đường chuyền tốt cho Da Silva băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ.

Không còn gì để mất, các cầu thủ SL Nghệ An dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Dù vậy hàng phòng ngự đội khách vẫn chơi chắc chắn và hoá giải hầu hết các đợt lên bóng của SL Nghệ An.

Phải đến phút 88, SL Nghệ An mới có được bàn thắng danh dự khi tiền đạo Reon Moore tung ra cú sút đưa bóng đập trúng xà ngang và Mạnh Quỳnh băng vào đá bồi rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

Đây cũng chính là tỷ số chung cuộc của trận đấu, qua đó giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng LPBank V-League 2025-2026, trong khi SL Nghệ An dậm chân ở vị trí thứ 9.

Ở trận đấu giữa CLB Hải Phòng với Thể Công Viettel trên sân Lạch Tray cũng chứng kiến chiến thắng dành cho đội khách. Thể Công Viettel có thế trận tốt trong suốt hiệp 1 nhưng phải đến phút 31 họ mới có được bàn thắng mở tỷ số khi được hưởng quả phạt đền.

Đó là tình huống Văn Minh để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng pha dứt điểm đầu tiên của Lucao trên chấm 11m bị thủ môn Đình Triệu cản phá, may mắn anh vẫn kịp đá bồi để giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 1 bàn. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1.

Thể Công Viettel giành 3 điểm trên sân của Hải Phòng (Ảnh: VPF).

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà bất ngờ có được bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 57 khi tiền đạo Joel Tagueu dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Văn Việt. Phút 66, thủ môn Đình Triệu có pha bay người xuất thần cứu thua cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm hiểm hóc của tiền vệ Khuất Văn Khang.

Tuy nhiên chỉ hai phút sau, Đình Triệu phải vào lưới nhặt bóng khi Lucao bật cao đánh đầu hiểm hóc sau pha ném biên rất căng của đồng đội vào vòng cấm của đội chủ nhà.

Trong những phút còn lại, những nỗ lực của đội chủ nhà đều không thành công khi hàng phòng ngự Thể Công Viettel chơi chắc chắn, giữ vững tỷ số 2-1 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Chiến thắng này giúp Thể Công Viettel giành lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của chính CLB Hải Phòng và họ chỉ còn kém ngôi đầu của Ninh Bình 5 điểm.