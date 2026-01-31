Nhóm người ở Đồng Nai giả công nhân trộm tài sản hơn nửa tỷ đồng từ nhà máy

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, vừa triệt phá nhóm trộm cắp tài sản của công ty trong các khu công nghiệp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đầu tháng 1, lực lượng công an phát hiện nhóm nam nữ không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, xuất hiện tại các khu công nghiệp với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua theo dõi, công an xác định nhóm này do Nguyễn Minh Hữu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm trong các khu công nghiệp (Ảnh: CAĐN)

Hữu đã rủ 7 thanh thiếu niên từ 16 đến 21 tuổi, lên kế hoạch đột nhập Công ty A.C. (Khu công nghiệp Giang Điền, phường Tam Phước, Đồng Nai) để trộm cắp tài sản.

Lợi dụng ca đêm, nhóm này giả làm công nhân, đột nhập vào khu vực kho hàng. Các đối tượng đã lấy cắp các khối pin dùng làm linh kiện lắp ráp máy hút bụi chưa qua sử dụng, rồi mang ra ngoài bán để chia nhau tiền.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 7/1 đến ngày 14/1, nhóm này thực hiện 7 vụ trộm, chiếm đoạt 1.632 khối pin, gây thiệt hại cho doanh nghiệp hơn 500 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các xã, phường đồng loạt bắt giữ 8 nghi can, thu hồi 841 khối pin là tang vật của vụ án.

Tại cơ quan công an, nhóm trộm cắp do Hữu cầm đầu đã khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.