Nổ chưa rõ nguyên nhân tại thành phố cảng chiến lược ở Iran

Hiện trường vụ nổ ở Iran (Ảnh: Sky News).

Một vụ nổ đã xảy ra vào ngày 31/1 tại một tòa nhà ở thành phố cảng Bandar Abbas trên bờ Vịnh Ba Tư của Iran, truyền thông nhà nước đưa tin, song nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Hãng tin bán chính thức Tasnim cho biết các bài đăng trên mạng xã hội cho rằng một chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng bị nhắm mục tiêu trong vụ nổ là “hoàn toàn sai sự thật”.

Truyền thông Iran cho biết vụ việc đang được điều tra. Đài truyền hình nhà nước nói rằng vụ nổ tại tòa nhà 8 tầng đã phá hủy “2 tầng, một số phương tiện và cửa hàng” ở khu vực đại lộ Moallem. Các đội cứu hộ và cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Mehrdad Hassanzadeh, Tổng giám đốc quản lý khủng hoảng tỉnh Hormozgan, nói rằng nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

“Những người bị thương trong vụ việc đang được lực lượng cấp cứu chuyển đến bệnh viện", ông nói thêm, nhưng không báo cáo trường hợp tử vong nào.

Hình ảnh do truyền hình nhà nước phát cho thấy mặt tiền tòa nhà bị thổi bay, lộ ra phần nội thất bên trong, với mảnh vỡ vương vãi khắp khu vực.

Cảng Bandar Abbas nằm trên eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược giữa Iran và Oman, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu đường biển của thế giới.

Vụ nổ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tehran và Washington sau khi chính quyền Iran kiểm soát các cuộc biểu tình lớn, đồng thời giữa những lo ngại liên tục của phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran.

Các cuộc biểu tình toàn quốc bùng nổ vào tháng 12 vì khó khăn kinh tế, đặt ra một trong những thách thức nghiêm trọng với Iran.

Ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một “hạm đội” đang hướng về Iran. Nhiều nguồn tin cho biết ngày 30/1 rằng ông đang cân nhắc các lựa chọn đối phó với Iran, bao gồm các cuộc tập kích có mục tiêu nhằm vào lực lượng an ninh.

Trước đó ngày 31/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc các lãnh đạo Mỹ, Israel và châu Âu lợi dụng khó khăn kinh tế của Iran, kích động bất ổn tại quốc gia Trung Đông.