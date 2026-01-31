Tranh cãi sau khi Mỹ công bố 3 triệu trang hồ sơ vụ triệu phú ấu dâm

Triệu phú ấu dâm Jeffrey Epstein (Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ).

Những nạn nhân, các nhà lập pháp và các nhóm giám sát cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ đã giữ lại các hồ sơ mà cơ quan này có nghĩa vụ pháp lý phải công bố sau khi hàng triệu tài liệu từ cuộc điều tra về nhà tài chính tai tiếng và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein được tiết lộ.

Hôm 30/1, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hơn 3 triệu trang tài liệu từ cuộc điều tra về các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em gái của triệu phú này và mối liên hệ của ông ta với các nhân vật giàu có và quyền lực ở Mỹ.

Việc công bố này nhằm tuân thủ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, và theo Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche, bao gồm hơn 2.000 video và 180.000 hình ảnh, tất cả đều bị “biên tập bôi đen trên diện rộng”.

Ông Blanche cho biết có tổng cộng khoảng 6 triệu tài liệu trong hồ sơ, nhưng không phải toàn bộ đều được công bố, vì chúng có các nội dung liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em và các nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi nạn nhân.

Trong một bức thư gửi Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và ông Blanche cho biết đợt công bố hôm 30/1 “đánh dấu sự kết thúc” nỗ lực tuân thủ luật của chính phủ.

Tuy nhiên, điều này đã vấp phải sự chỉ trích từ đảng Dân chủ và các bên liên quan.

Ông Robert Garcia, thành viên cao cấp của đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện, cơ quan dẫn đầu việc điều tra cách chính phủ xử lý việc công bố hồ sơ, cáo buộc bà Bondi không tuân thủ luật.

“Bộ Tư pháp giờ đã nói rõ rằng họ có ý định giữ lại khoảng 50% hồ sơ Epstein trong khi tuyên bố đã tuân thủ đầy đủ luật pháp. Điều này thật đáng lo ngại”, ông Garcia nói trong tuyên bố.

Trát đòi hầu tòa của Ủy ban Giám sát yêu cầu bà Pam Bondi phải chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho ủy ban, đồng thời bảo vệ những người sống sót", ông nói.

Trong một tuyên bố chung, 20 người sống sót của vụ Epstein cho biết đợt công bố khiến nạn nhân chịu thêm tổn hại.

“Là nạn nhân, chúng tôi không bao giờ đáng bị nêu tên, bị soi xét và bị tái sang chấn, trong khi những kẻ tiếp tay cho Epstein tiếp tục hưởng lợi từ sự bí mật", tuyên bố viết, cho rằng tên tuổi của họ đã bị lộ, trong khi những người bị cáo buộc đồng lõa với Epstein vẫn bị che giấu.

Việc công bố diễn ra hơn một tháng sau thời hạn 19/12 do Quốc hội đặt ra. Luật liên bang yêu cầu công bố hồ sơ được ban hành sau nhiều tháng gây áp lực chính trị buộc Bộ Tư pháp phải công khai tài liệu liên quan đến cuộc điều tra Epstein.

Các tài liệu mới nhất đã tiết lộ những mối quan hệ tài chính và xã hội chưa từng được biết giữa Epstein và các nhân vật nổi bật ở Mỹ và Anh.

Hôm 30/1, các nghị sĩ gửi thư chính thức tới Thứ trưởng Todd Blanche yêu cầu một cuộc họp để xem xét các tài liệu chưa bị biên tập, nói rằng Quốc hội không thể thực hiện chức năng giám sát, hoặc bảo vệ nạn nhân, với cách tiếp cận hiện tại của Bộ Tư pháp.

Nghị sĩ Ro Khanna, nói rằng việc chỉ công bố một phần hồ sơ đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về việc tuân thủ luật của Bộ Tư pháp.

“Bộ Tư pháp nói đã xác định hơn 6 triệu trang tài liệu liên quan tới vụ việc nhưng chỉ công bố khoảng 3,5 triệu sau khi rà soát và biên tập. Điều này đặt câu hỏi vì sao phần còn lại bị giữ lại", ông nói.

Ông cho biết ông sẽ đặc biệt theo dõi việc công bố các tài liệu cụ thể mà ông đã yêu cầu từ lâu, gồm: lời khai nạn nhân do FBI thu thập, bản dự thảo cáo trạng và bản ghi nhớ truy tố từ cuộc điều tra Florida năm 2007, cùng các email và dữ liệu từ máy tính của Epstein.

Epstein bị bắt đầu hồi tháng 7/2019 sau khi trở về Mỹ từ Pháp bằng chuyên cơ riêng vì bị cơ quan công tố liên bang New York truy tố tội điều hành mạng lưới mại dâm trẻ vị thành niên quy mô lớn trong nhiều năm. Theo các cáo buộc, triệu phú này đã dụ dỗ những thiếu nữ vị thành niên để lạm dụng tình dục rồi trả tiền cho các nạn nhân. Ngày 10/8/2019, Epstein đã tự tử trong buồng giam tại một nhà tù ở Manhattan, New York.