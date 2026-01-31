Hàng trăm người cùng lặt lá hơn 1.000 cây mai trên quốc lộ qua TPHCM

Ngày 31/1, ông Phạm Văn Út, Giám đốc Công ty TNHH Định Châu Đức (đơn vị trồng, chăm sóc gần 1.200 cây mai trên quốc lộ 56), cho biết, đơn vị đã thuê hơn 200 người lao động để lặt lá hàng mai vàng trồng trên dải phân cách trong hai ngày.

Người dân lặt lá mai trên quốc lộ 56 (Ảnh: Phú Việt).

Theo ông Út, đơn vị trả thù lao 40.000 đồng/giờ, mỗi ngày nhân công có thu nhập khoảng 320.000 đồng. Dù mức thu nhập này thấp hơn so với đi thu hoạch tiêu, trong khi công việc diễn ra dưới thời tiết nắng nóng, nhưng hoạt động vẫn thu hút đông người tham gia, bởi nhiều người yêu mến đường mai vàng, muốn góp công chăm sóc, tô điểm quê hương đón Tết.

Năm nay, hàng mai được xuống lá sớm do thời tiết nóng lạnh diễn biến bất thường. Sau khi tuốt lá, căn cứ tình hình thời tiết, đơn vị sẽ điều chỉnh chế độ tưới nước, chăm sóc và bón phân phù hợp nhằm kích thích mai ra nụ, nở hoa đúng dịp trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gần 1.200 cây mai dự kiến bung nở hoa đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Phú Việt).

Năm 2017, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) triển khai ý tưởng trồng mai trên dải phân cách các tuyến Hùng Vương, Trần Hưng Đạo (thị trấn Ngãi Giao) với 246 cây, mua từ vườn nhà dân, tuổi đời 8–10 năm, giá khoảng một triệu đồng mỗi cây.

Đến nay, gần 1.200 cây mai trồng trên dải phân cách dài khoảng 6,4km thuộc hai xã Ngãi Giao và Kim Long. Mai được chăm sóc, tạo tán và xử lý để nở hoa đồng loạt vào những ngày cận Tết Nguyên đán.

Tháng 7/2024, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận đây là đường trồng mai vàng dài nhất cả nước.

Người dân lặt lá mai có thu nhập khoảng 320.000 đồng/ngày (Ảnh: Phú Việt).

Mỗi dịp Tết đến, đường hoa mai Châu Đức đã trở thành một điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Du khách đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa mai, chụp ảnh lưu niệm và trải nghiệm không khí Tết truyền thống của người dân địa phương.